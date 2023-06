Banderas nazis en una marcha a favor de Ron DeSantis en Walt Disney World

Un grupo de simpatizantes del aspirante presidencial Ron DeSantis se concentró el pasado fin de semana frente al parque temático Walt Disney World, en el centro de Florida, con banderas nazis, informaron este lunes medios locales.

Videos recogidos por USA Today muestran a poco más de una decena de simpatizantes del gobernador de Florida y candidato en las primarias republicanas manifestándose el sábado con carteles de apoyo a su candidatura y banderas con la esvástica en la entrada del parque temático.

La Oficina del Alguacil del condado Orange, donde se asientan los parques temáticos de Disney, confirmó en una declaración la marcha protagonizada por miembros de "estos grupos que tienen como objetivo agitar e incitar a las personas con símbolos e insultos antisemitas".

Dos contra-manifestantes se apostaron cerca a los participantes de esta concentración que se desarrolló durante unas dos horas sin incidentes ni arrestos, según las autoridades.

Protesters outside Disney World waved Nazi flags and DeSantis flags to drivers passing by. pic.twitter.com/qg0cn7COCU