Ucrania denuncia un ataque ruso contra la ciudad de su dúo competidor en Eurovisión.

El jefe de la oficina de la Presidencia de Ucrania, Andri Yermak, ha denunciado un ataque ruso ocurrido esta pasada noche contra la ciudad de Ternópil, en el oeste del país, y hogar del dúo musical Tvorchi, sus representantes en la edición del festival de Eurovisión celebrada este pasado sábado.

De acuerdo con Yermak, el ataque prácticamente coincidió con la participación del dúo formado por el productor Andrii Hutsuliak y el vocalista Jimoh Augustus Kehinde (alias Jeffery Kenny) en la edición del certamen celebrada en la ciudad de Liverpool (Reino Unido)

Soaring strings and thumping bass for TVORCHI's Heart of Steel 🇺🇦 #Eurovision pic.twitter.com/UrjWVadKwb