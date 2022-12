Ucrania desvela el número de soldados rusos que han muerto en combate

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado este lunes en cerca de 95.000 los militares rusos muertos en combate desde el estallido del conflicto, desencadenado el 24 de febrero por la orden de invasión dada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social Facebook que hasta la fecha han sido "liquidados" cerca de 94.760 militares rusos, incluidos 620 durante el último día de combates.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Dec. 12, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/wWDbyW6UjD