Joe Biden: "El mundo hará que Rusia rinda cuentas" por haber elegido "una guerra premeditada"

Poco después de que Vladimir Putin anunciara el inicio de una “operación militar especial” en el este de Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha emitido un comunicado condenando la decisión de Rusia de lanzar “una guerra premeditada”.

“El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una catastrófica pérdida de vidas y sufrimiento humano”, ha dicho Biden en el comunicado, enviado escasa media hora después de que el presidente ruso hiciera su anuncio por televisión. “Solo Rusia es responsable de las muertes y la destrucción que traerá este ataque y EEUU y sus aliados y socios responderán de forma unida y decidida. El mundo hará que Rusia rinda cuentas”.

Biden, que tiene organizada para este jueves por la mañana una reunión del G7, ha anunciado también que ofrecerá un mensaje a EEUU para anunciar más sanciones “por este acto innecesario de agresión contra Ucrania y la paz y la seguridad globales”.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha emitido un comunicado en el que ha mostrado su “firme condena del ataque brutal y no provocado a Ucrania, que pone en riesgo incontables vidas civiles. Una vez más, pese a nuestras repetidas advertencias e incansables esfuerzos para la diplomacia, Rusia ha elegido el camino de la agresión contra un país soberano e independiente”, ha continuado.

Stoltenberg ha hablado de “una violación grave del derecho internacional y una seria amenaza a la seguridad euroatlántica” y ha llamado a Rusia “a cesar su acción militar inmediatamente”. Asimismo, en un tuit compartiendo el comunicado, ha asegurado que habrá una reunión de la OTAN “para lidiar con la renovada agresión rusa”.

I strongly condemn #Russia’s reckless attack on #Ukraine, which puts at risk countless civilian lives. This is a grave breach of international law & a serious threat to Euro-Atlantic security. #NATO Allies will meet to address Russia’s renewed aggression. https://t.co/FPpyuzmUXD