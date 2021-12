Dos trabajadores de Save The Children desaparecen tras un ataque militar en Birmania

Dos trabajadores humanitarios de la ONG Save The Children permanecen desaparecidos en Birmania en un incidente vinculado con el asesinato de 38 civiles, incluidos mujeres y niños, a raíz de un ataque del Ejército de Birmania.

"Tenemos la confirmación de que su vehículo privado fue atacado y quemado. Según los informes, los militares obligaron a las personas a salir de sus automóviles, arrestaron a algunas, mataron a otras y quemaron sus cuerpos", denuncia la ONG en un comunicado, que apunta que sus trabajadores volvían a sus hogares por Navidad.

El incidente tuvo lugar el viernes, día 24 de diciembre, en una carretera cercana a la población de Moso, en el estado Kayah, este del país.

Según la ONG birmana Grupo para los Derechos Humanos Karenni, que denunció inicialmente la masacre, las víctimas son desplazados internos que murieron a manos de los militares.

La ONG birmana, que acompaña el comunicado del sábado con fotografías de la matanza, calificó el incidente como "horrenda violación de los de derechos humanos" y reclamó juzgar a los responsables.

Por su parte, la prensa oficialista señaló que los militares abatieron a un número indeterminado de "terroristas armados" que viajaban en siete vehículos y que no tenían intención de parar ante el requerimiento de los oficiales.

El estado de Kayah es uno de los escenarios donde las guerrillas étnicas armadas plantan cara al Ejército, que se ha ensañado desde la toma de poder del 1 de febrero contra esta y otras zonas controladas por los rebeldes que se oponen al gobierno golpista.

Por su parte, la guerrilla Fuerza Nacional para la Defensa Karenni (KNDF, en inglés), que actúa en la región, subrayó que las víctimas son civiles y que no forman parte de sus filas, recoge el portal de noticias Myanmar Now.

"No sabemos exactamente cuántas mujeres, hombres y niños hay entre los quemados. Algunos se convirtieron en cenizas, otros se carbonizaron (...) Los (cuerpos) ya no son reconocibles o identificables", dijo la víspera un comandante del KNDF.

Birmania ha entrado en una espiral de crisis y violencia desde que los militares liderados por Min Aung Hlaing tomaron el poder en un golpe de Estado el pasado 1 de febrero.

#BloodyChristmas

Min Aung Hlaing's terrorists burned 35 civilians including kids and women alive in Fruso, Karenni state.

How many bodies do we need for regional governments to start recognizing the Junta as terrorists?

Fuck this #Christmas!#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/7e9mHsQ6ir