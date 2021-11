Biden mantendrá a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal

Desoyendo las voces que pedían un cambio en la presidencia de la Reserva Federal para poner más foco en la regulación de la banca y en combatir los efectos económicos del cambio climático, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha optado por la continuidad y ha decidido nominar para un segundo mandato al republicano Jerome Powell. En un gesto hacia los progresistas que le urgían al cambio, Biden nominará también a la doctora en económicas Lael Brainard, desde 2014 gobernadora del banco central estadounidense y la única demócrata, como vicepresidenta de la Fed. Ambos deberán ser ratificados por el Senado.

America needs steady, independent, and effective leadership at the Federal Reserve. That’s why I will nominate Jerome Powell for a second term as Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System and Dr. Lael Brainard to serve as Vice Chair of the Board of Governors.