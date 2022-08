La ley del aborto exigirá consentimiento de la mujer antes de cualquier práctica invasiva en un parto

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma de la ley del aborto, para su remisión a las Cortes. El anteproyecto no incorpora cambios sustanciales sobre la propuesta inicial que fue aprobada en mayo y que ya generó un choque e intensas negociaciones entre el Ministerio de Igualdad, en manos de Irene Montero, y el ala socialista del Gobierno, sobre todo debido a la creación de una baja laboral para mujeres que sufren reglas dolorosas. Incapacidad temporal que tendrá que ser prescrita por un médico y que será financiada por el Estado desde el primer día.

La reforma va encaminada a garantizar el aborto en la sanidad pública, creando un registro de objetores individual, con el fin de reforzar los servicios donde la objeción impide practicar el derecho. Asimismo, se revierte la contrarreforma del PP para que las menores de 16 y 17 años no tengan que pedir permiso paterno para interrumpir sus embarazos. Pero la actualización de la norma incorpora también otras medidas destinadas a garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres. "El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo es la puerta de entrada para el ejercicio sobre otros muchos derechos", ha destacado Montero tras el Consejo de Ministros.

Atendiendo a este propósito, entre las novedades que se han introducido en el texto en segunda vuelta destaca la incorporación de un apartado destinado a garantizar la asistencia y el acompañamiento a la salud mental de las mujeres en caso de muerte perinatal. Los abortos involuntarios, sobre todo en avanzado estado de gestación, provocan un fuerte impacto psicológico en los progenitores y de ahí que se haya incorporado un capítulo para ayudar a las mujeres en esta dura situación. Esta ayuda se complementará con una baja laboral, que ya se introdujo en el anteproyecto inicial, para que puedan ausentarse al trabajo las mujeres que aborten tanto de forma voluntaria o involuntaria.

Consentimiento en el parto

La ley pretende también atajar la llamada violencia obstétrica, sin citar este término que genera rechazo en algunos sectores del ámbito médico mientras otros se abren a su utilización con el fin de combatir la mala praxis. La norma contiene un cambio fundamental para evitar situaciones incómodas o que pueden dañar a la mamá o el bebé como solicitar "el consentimiento libre, previo e informado" de las parturientas en los "tratamientos invasivos durante la atención al parto". En el anteproyecto aprobado en mayo, se exceptuaba esta petición en los casos en los que "la vida de la madre o el bebé esté en riesgo". Pero se ha eliminado esta excepción "en coherencia con la ley de autonomía del paciente" y porque "ha sido una cuestión observada por entidades sociales y mejora el texto respetando aún más la voluntad de la mujer", según explican fuentes del Ministerio de Igualdad.

Por último, entre las novedades introducidas destaca una modificación de las normas sectoriales para que las incapacidades temporales por menstruaciones incapacitantes y por preparto (a partir de la semana 39 de gestación), que ya contenía el texto inicial, puedan ser solicitadas por las funcionarias de las Fuerzas Armadas y del ámbito de la justicia.

Sin los informes preceptivos

El Gobierno ha aprobado el proyecto sin los informes del CGPJ y del Consejo Fiscal, que han vuelto a incumplir los plazos para emitir sus informes preceptivos pero no vinculantes. Pero como la ley del Gobierno señala que “la falta de emisión de un dictamen en plazo no impedirá la continuación del procedimiento, sin perjuicio de su eventual incorporación y consideración cuando se reciba", el Ejecutivo ha decidido enviar ya a las Cortes el texto, con intención de que pueda entrar en vigor esta legislatura. Y es que la reforma ha generado controversia en su gestación, no sólo entre los socios de gobierno, sino con algunos sectores del ámbito médico y empresarial, y como es previsible que los debates se reproduzcan otra vez en el Congreso, Igualdad ha considerado necesario dejar la ley en manos del Parlamento cuanto antes para dé tiempo a que llegue al BOE de forma previa a que se disuelvan las Cortes.

