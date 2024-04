Adiós a Alaska tal y como la conocemos: el nuevo aspecto de la cantante que ha preocupado a sus seguidores

Si por algo es conocida Olvido Gara Jova, no es por su nombre de pila, sino por su apodo artístico Alaska, o por su particular estética, maquillaje y estilo a la hora de vestir. Sus cambios de look a lo largo de los años, la han convertido en una de las artistas españolas con mayor versatilidad y personalidad, algo que parece haber heredado de su madre, América Jova, quien está a punto de cumplir 95 años.

La cantante ha querido compartir con sus seguidores unas fotografías de su última escapada a Benidorm, en la que junto a Mario Vaquerizo y su madre América, han disfrutado de unos días de desconexión: "Unos días en Benidorm siempre proceden, aunque soy incapaz de seguir el ritmo y la complicidad entre suegra y yerno ¡son agotadores! Momento favorito : bailar con Mario Vaquerizo A little respect en un pub inglés", señalaba la exintegrante de Alaska y los Pegamoides.

Alaska y América, en su última publicación de Instagram / Redes

Sin cejas, rubia y con nuevas facciones

Sin embargo, ni América ni Mario ni Benidorm ha sido lo que más furor ha causado en redes, pues las miradas estaban dirigidas a Alaska y su nuevo aspecto. La cantante de 60 años reaparecía en la publicación de lo más cambiada, tanto que ni sus propios seguidores la reconocían: "Pero, ¿qué le ha pasado? Qué barbaridad", "Esta mujer, ¿qué se hizo en la cara?", o "¿La rubia de la foto es Alaska? Joder, no la reconozco", son algunos de los comentarios que aparecen en la publicación.

Sin cejas ni arrugas, con una melena rubia que hacía décadas que no lucía, y con las facciones visiblemente modificas, la intérprete de A quién le importa ha dejado sin palabras a sus seguidores, quienes han generado un debate alrededor del nuevo aspecto de la artista. Y es que, a pesar de que estemos acostumbrados a los cambios radicales a los que Alaska se ha sometido a lo largo de su carrera, en esta ocasión lo más llamativo es el rostro de la misma, que no ha dejado indiferente a nadie en su última publicación.