El noviazgo de Toñi Moreno y Jesulín de Ubrique en el pasado: esto es todo lo que se sabe de su relación

Toñi Moreno y Jesulín de Ubrique fueron novios en el pasado / Agencias

'Masterchef Celebrity' arrancaba su octava edición hace apenas unas semanas con un elenco de concursantes entre los que se encuentran grandes personalidades como Eduardo Casanova, los Morancos o Palito Dominguín, que gala tras gala congregan a miles de espectadores frente a sus pantallas. Si bien se trata de una edición con personajes conocidos, son muchos los secretos que todavía no sabemos de algunas partes de sus vidas, como ha sucedido en la última entrega del reality.

El último de ellos ha sido protagonizado por dos de sus concursantes más famosos, como son Jesulín de Ubrique y Toñi Moreno, quienes para sorpresa de muchos mantienen una amistad desde hace décadas. Según ellos mismos cuentan después de que Samantha Vallejo-Nájera pusiera fin a su enfrentamiento, lo que ahora es una estrecha amistad, fue algo más en su pasado como adolescentes.

A mí me llama vaquilla y me faltan piernas para salir corriendo #MCCelebrity pic.twitter.com/WDSHoBgLf4 — MasterChef (@MasterChef_es) September 28, 2023

Toñi Moreno tiene muy buena relación con María José Campanario

Noticias relacionadas

Cuando la jueza le preguntaba a Toñi Moreno por el concurso de su compañero, esta lo tiene muy claro: "Él sabe a lo que viene, viene a competir, viene a aprender, viene a todo, a disfrutar. Luego por las noches me llama a la habitación. Nosotros somos amigos, si fuimos novios con 14 años", asegura mientras el torero se muestra de lo más sonriente, quien aseguró después que "nos quisimos... Con 14 años, qué va a haber pues, mucha inocencia. Fue en Sanlúcar de Barrameda, ella era la presentadora de la televisión de Sanlúcar", explica.

La presentadora confesó entre risas que "yo era la presentadora de la televisión de mi pueblo y él venía de novillero y era monísimo. Mi familia era pobre y yo no tenía teléfono y me llamaba a casa de mi vecina y me decía 'hola, vaquilla' y yo decía 'este tío que me diga vaquilla' pero a mí me gustaba", comenta. Un testimonio que termina con la buena relación que mantiene Toñi Moreno con María José Campanario: "Lo conozco de toda la vida pero la única vez que ha sentado cabeza de verdad es con María José. Su mujer le quiere de verdad", zanja.