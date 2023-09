Las nuevas declaraciones de Malú a Albert Rivera en su nuevo tema: “No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo"

PI STUDIO

En los últimos meses, el nombre de Malú no ha dejado de sonar debido a su ruptura con Albert Rivera. La cantante ha sido noticia este verano porque ha sido el primero que ha pasado separada del padre de su hija. Aunque hace unos días acudió al tanatorio para apoyar al que fuera político en el día más difícil tras el fallecimiento de su padre, la pareja está ya rota y cada uno sigue su camino separado del otro. En el caso de Malú, ha pasado el verano entre el trabajo y el descanso, preparando la canción que acaba de estrenar. Un tema llamado ‘Ausente’ con el que, casualidad o no, canta al desamor.

Letra de la canción de Malú

"Y yo te levanté

eso no lo sabe nadie

fui yo quien aguanté

el eco de mi nombre en todas partes

Ausente, por mucho que lo intentes".

Así expresa la artista en el estribillo a un amor fallido, de quien dice haber aguantado «el eco de mi nombre». Un detalle que deja pistas sobre lo mediático que fue la relación y la consiguiente ruptura.

La artista continúa su estela profesional con fuerza y tiene claro lo único que le importa: «Pase lo que pase… ella va primero». Haciendo referencia, probablemente, a la hija que tuvo con el expolítico, Lucía, a quien dedicó el tema 'Tejiendo Alas'.

Ruptura de Malú y Albert Rivera

“No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo. Explícame el problema porque yo no lo consigo”, comienza cantando Malú en este nuevo tema llamado ‘Ausente’. En él habla sobre una relación que se acaba porque las dos partes no llegan a entenderse. Y es que ella lo ha dado todo por él y parece que no ha sido recíproco y por eso le pregunta por qué está tan ausente. Tanto que duele y que le hace llorar después del apoyo que le ha mostrado durante todo el tiempo que llevan juntos hasta que lo suyo se convierte en nada.