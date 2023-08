El actor Rodolfo Sancho pide el "máximo respeto" para su hijo y para toda la familia

Fotografía del instagram del español Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor Rodolfo Sancho, que está siendo investigado como sospechoso del asesinato de un cirujano de nacionalidad colombiana en la isla de Koh Phangan (sur de Tailandia), según informó a EFE la policía tailandesa. EFE/instagram -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

El actor Rodolfo Sancho ha pedido el "máximo respeto" para su hijo, Daniel Sancho, detenido en Tailandia por un asesinato del que se ha declarado culpable, y para toda la familia, "en estos momentos delicados y de máxima confusión".

En un breve comunicado remitido a EFE, el actor y la familia del joven ruegan "a los medios de comunicación que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado" ante los últimos acontecimientos.

También piden que no se lancen informaciones "que pudieran interferir en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso".

Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, está bajo custodia policial desde el viernes y al día siguiente se declaró culpable del asesinato y desmembramiento de su amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga y fue detenido, si bien no se han presentado aún cargos formales en su contra.

El joven reconoció este domingo en declaraciones a EFE que es culpable del asesinato de Arrieta y aseguró que lo hizo porque se sentía su rehén.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

Sancho, que pasará el lunes a disposición judicial en la vecina isla de Koh Samui, dijo que creía que su padre ya está camino de Tailandia y que llegaría a Samui el lunes o el martes.