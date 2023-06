Los audios de Robinho donde declara haber violado en grupo a la chica hace nueve años

Robinho

D. M.



El Tribunal Supremo italiano confirmaba hace un año la condena a nueve años de prisión al exjugador brasileño Robson de Souza 'Robinho' por violar a una chica de 23 años en una discoteca de Milán en 2013, cuando vestía la camiseta del Milán.

El Supremo italiano rechazó el recurso presentado por los abogados de Robinho, que defendieron al futbolista al asegurar que la chica tuvo relaciones sexuales voluntarias con el brasileño, según informan los medios italianos.

Para la sentencia definitiva fueron importantes algunas llamadas telefónicas interceptadas en las que Robinho aseguraba: "Me da risa porque no me interesa", añaden las fuentes mencionadas.

Audios de Robinho confesando

'El programa de Ana Rosa' muestra los audios de las conversaciones que tuvo el jugador de fútbol y sus amigos reconociendo que tuvieron sexo en grupo con la víctima y hablando sobre estrategias para defenderse de la acusación.

Estos audios los mostró justicia italiana como prueba para demostrar que el jugador de futbol Robinho violó a una chica en grupo con sus amigos. En un principio el futbolista no le dio importancia a la acusación: "Por eso me río, no me importa. La niña estaba extremadamente borracha, ni siquiera sabe quién soy".

"Por eso me río, no me importa"

En los audios proporcionados por Telecinco en 'El Programa de Ana Rosa' se ve como el teléfono suena y hablan entre todos. Unas conversaciones telefónicas grabadas por la policía.

En primera instancia el futbolista no dio importancia a la acusación. "Por eso me río, no me importa", confiesa Robinho en una conversación telefónica con uno de sus amigos. "La niña, la mujer estaba extremadamente borracha, ni siquiera sabe quien soy", esta fue su última declaración sin importancia.

Fueron llamados a declarar

A raíz de ahí tanto Robinho como sus amigos fueron llamados a declarar. A partir de ahí el futbolista empezó a trabajar en una estrategia de defensa. "Aunque me llamen para algo, no hay problema. Iré allí, diré: primero las cosas pasaron hace un año y segundo: ni siquiera toqué a la chica. "La cámara no me iba a filmar comiéndome a la chica", confesaba Robinho.

Al final, intentó echarle la culpa al resto del grupo de sus amigos que se habían marchado ya a Brasil."Quién la tocó está allá en Brasil".

Robinho huyó de Italia

La justicia les condenó tanto a Robinho como a sus amigos, sin embargo, la sentencia no tuvo validez, ya que Brasil no tiene convenio de extradición con Italia, es lo último que se puede ver en los audios proporcionados por 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco.