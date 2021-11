Así es Joseph Baena, el hijo culturista y actor de Arnold Schwarzenegger

2 Se lee en minutos Laura Zapater



Joseph Baena (Los Ángeles, 1997) es el hijo menor y, hasta ahora, el menos mediático de Arnold Schwarzenegger. Baena nació fruto de una relación extramatrimonial con su ama de llaves, Mildred Patricia Baena. Fue en 2011 cuando se dio a conocer en los medios y cuando el protagonista de 'Conan el Bárbaro' y Maria Shriver pusieron fin a su matrimonio de 25 años. A pesar de todo ello, tanto Joseph como Arnold mantuvieron siempre una buena relación. Desde que el veterano actor averiguó su parentesco con el chico, orgullosamente se ha hecho cargo de él.

La estrella de 'Terminator' y gobernador de California por el Partido Republicano desde 2003 hasta 2011 siempre se ha mostrado muy ufano de su hijo Joseph. El pasado 2 de octubre le felicitó por su 24º cumpleaños alabando en Instagram sus logros. Culturismo, actuación e inmobiliaria.

Mismas pasiones

Baena ha seguido los pasos de su padre. En redes sociales se les ve entrenar juntos, ya que el culturismo es una de las pasiones que comparten. El californiano, al igual que Arnold, lleva años machacándose en el gimnasio y presumiendo de músculos en Instagram, donde cuenta con casi 350 mil seguidores. El joven también se entrena para participar en competiciones.

Por si no se pudiera parecer más a su padre, Joseph Baena se ha adentrado también en el mundo del cine. Hace tan solo cuatro días, él mismo compartió un post en redes sociales anunciando su papel en 'Lava', una nueva película de Bitflix Network TV, una plataforma de series, largometrajes, NFT (Non Fungible Tokens) y criptomonedas. Aún no se ha revelado demasiado de la producción, pero el joven se ha mostrado muy emocionado con el proyecto. Muchos fans no han tardado en compararlo con 'Depredador' (1987), la antigua película de su padre, ya que él también se encuentra en la selva.

Carrera en la inmobiliaria

El joven culturista no solo vive de su físico y de la fama de su padre. En 2019, se graduó en Gestión Empresarial por la Universidad de Pepperdine y se ha estado labrando una carrera en el sector de la inmobiliaria. Joseph ha trabajado para Aria Real State Group, una agencia que se encuentra por todo el mundo. Aunque tenga perfil en redes sociales, es un hombre bastante reservado en cuanto a su vida privada -otra vez, de tal palo tal astilla-, por lo que no ha explicado si ha dejado su carrera en la industria de viviendas o si lo ha estado compaginando todo.

