Amazon busca mozos de almacén con o sin experiencia

Ofertas de empleo en Madrid / Shutterstock

4 Se lee en minutos Pepa Caballero



Si te gustaría trabajar en el centro de trabajo de Amazon en Illescas (Toledo) además de adquirir experiencia en la principal empresa del E-Commerce en España, permitiéndote ser más polivalente y ser un perfil muy demandado por el resto de empresas, no lo dudes, esta es la oferta de empleo como mozo de almacén que necesitas y que puedes inscribirte en este momento desde cualquier dispositivo móvil. Según tu experiencia aportada o tus ganas de aprender, tu responsabilidad se centrará en la gestión y clasificación de pedidos, el embalaje y desembalaje de éstos, cumpliendo unos altos estándares de calidad. Pero no temas, se trata de tareas sencillas que dominarás en muy poco tiempo. No te preocupes si no tienes experiencia, ya que para Amazon lo más importante es el crecimiento de las personas, por ello siempre vas a tener a alguien cerca que podrá ayudarte en tu formación en el puesto y en todo lo que necesites para que triunfes en tu día a día. Aún estás a tiempo de finalizar noviembre con trabajo.

Además Iberempleos cuenta con más de 4.800 ofertas de empleo en Madrid, activas, de las que te facilitamos un avance en este artículo.

Comenzamos por la compañía Nationale Nederlanden que precisan GESTOR DE EQUIPOS, para Alcobendas, Fuenlabrada, Móstoles y Madrid, sin límite de edad ni experiencia, con nivel medio/alto informática, que sean proactivos, con altas dotes comunicativas, capacidad de trabajo en equipo, orientación al cliente y a la venta y capacidad para trabajar por objetivos. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor de equipos en Madrid. Además la entidad ha firmado, en los últimos meses, siete acuerdos con diferentes clubes y federaciones deportivas de Castilla-La Mancha con el objetivo de formar e incorporar a su equipo de agentes de seguros a jóvenes que practiquen diversas disciplinas deportivas a nivel de competición y que estén adscritos a estos centros.

Gevekom Customer Services España busca TELEOPERADORES PARA EL SECTOR ENERGÉTICO CON NIVEL DE ALEMÁN C1 en la modalidad de teletrabajo. Resolverás las consultas sobre los productos y servicios de sus clientes por teléfono, correo electrónico o messenger, que procesarás de forma autónoma después de una formación adecuada, serás el contacto para preguntas o dudas del cliente sobre temas de una compañía eléctrica y te ocuparás de las preocupaciones de los clientes y procurarás resolverlas. Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Teleoperador con Alemán en Madrid.

Vecttor, empresa dedicada al transporte urbano de pasajeros con vehículos con conductor precisa CONDUCTORES VTC ofreciendo un contrato indefinido, jornada de 40 horas efectivas semanales y pudiendo alcanzar un salario superior a 1.800 € entre fijo y variable. Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Conductor VTC en Madrid.

Ofertas de empleo para conductores / Shutterstock

Por su parte, Grupo Iman, precisa INSTALADOR/A DE CÁMARAS DE SEGURIDAD con experiencia mínima demostrable de 2 años en el puesto requerido, carnet de conducir para desplazarse con el vehículo de empresa, conocimiento en uso de herramientas manuales y de las marcas: Golmar, Tegui, Fermax, etc. Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Instalador de cámaras de seguridad en San Martín de la Vega.

TELEOPERADOR/A ASISTENCIA EN CARRETERA. Varia vacantes son las demandadas por el Grupo Crit y entre los requisitos solicitados para optar al puesto se encuentran: contar con experiencia en atención al cliente y resolución de incidencias, disponibilidad para el turno de tarde para dar servicio a una gran empresa aseguradora trabajando dentro de una multinacional alemana especializada en sector Call Center ubicada en la zona de Ventas (metro El Carmen). Para inscribirte y más información en oferta de empleo de teleoperador/a de Asistencia en Carretera en Madrid.

Etalentum selecciona para Serveo OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN COSLADA, ofreciendo un contrato indefinido, horario de turno rotativo y experiencia trabajando con los mejores profesionales del sector. Para inscribirte y más información en oferta de empleo de oficial de mantenimiento en Coslada.

Aiudo, empresa dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas mayores acompañándolos con cuidadores especializados para cada situación particular entre todas sus ofertas para la comunidad, selecciona CUIDADORA INTERNA PARA MADRID, para atender a una señora autónoma y un señor con Alzhéimer, de martes a las 09:00 a Domingo a las 21:00 horas. Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Cuidadora interna en Madrid.

Y para finalizar no podemos dejar atrás las ofertas de empleo para el sector inmobiliario, un gremio que precisa constantemente profesionales que prioricen entre otros, la conciliación de la vida familiar y personal y deseen obtener elevadas comisiones.

Ofertas de empleo sector inmobiliario / Shutterstock

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO para Móstoles. Para Safti. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente comercial inmobiliario INMOBILIARIO en Móstoles.

AGENTES INMOBILIARIOS ZONA SUR DE MADRID. Para Noow Distrito. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente Inmobiliario zona Sur Madrid.

AGENTE INMOBILIARIO CON EXCELENTES COMISIONES. Para Re/Max New Life. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente inmobiliario en Madrid.

AGENTE INMOBILIARIO EN POZUELO DE ALARCÓN. Para Re/Max Monte. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de agente inmobiliario en Pozuelo de Alarcón.

AGENTE INMOBILIARIO EN MADRID. Para Re/Max Luna. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de agente inmobiliario en Madrid.

Noticias relacionadas

ASESOR INMOBILIARIO EN MADRID para Re/Max Maxímun. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor Inmobiliario en Madrid.

¿Eres empresa o autónomo y quieres ver tu oferta de empleo en el próximo artículo? Puedes publicar tu oferta de empleo para que podamos darte cobertura en todos nuestros medios y conseguir así una importante bolsa de candidatos.