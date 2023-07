Feijóo matiza tras el enredo con las pensiones: el PP no las revalorizó siempre conforme al IPC

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, este lunes en ’La Hora de la 1’. / RTVE

"Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones conforme al IPC". Alberto Núñez Feijóo hizo esa afirmación en tres ocasiones este lunes, a seis días de las elecciones generales, durante una entrevista en TVE. Ya lo dijo en el debate con Pedro Sánchez y recibió críticas por ello. La periodista Silvia Intxaurrondo le respondía: "No es correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni en el año 2017".

El enredo fue a más cuando el líder del PP aseguró que "se podía comprobar gracias a la hemeroteca", a pesar de que en esas ocasiones los populares garantizaron la subida de las pensiones, pero no conforme al IPC. "Incluso cuando el IPC fue negativo o cero las subimos un cuarto de punto".

Como comprometí, aclaro:



Reitero que el @ppopular nunca congeló las pensiones y el PSOE sí, con el voto de Sánchez.



El PP subió las pensiones cada año y el PSOE no.



Hasta cuando lo fácil era congelarlas como lo hizo el PSOE, también las subimos. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 17 de julio de 2023

Se refería a los años, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en los que la inflación fue negativa. La entonces ministra de Trabajo y la Seguridad Social, Fátima Báñez, quiso mantener la subida del 0,25%. Si las pensiones hubieran estado ligadas al IPC, los pensionistas habrían tenido una bajada o, como mínimo, no habrían visto la subida. En el año 2017, sin embargo, los precios escalaron al 2% y el PP mantuvo la subida del 0,25%.

La cuestión es que el líder del PP habló en todo momento de revalorización con el IPC, a pesar de que no fue así. Él mismo trató de matizarse (evitando una rectificación) en Twitter, insistiendo en el mensaje en el que realmente quería incidir en la entrevista: que el PSOE ha sido el único partido que ha congelado las pensiones, siendo Pedro Sánchez diputado, y con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno.

"No me importa aclarar cualquier afirmación si ha sido inexacta, al contrario de Sánchez, cuya arrogancia nunca se lo permitiría. Seguimos esperando a que desmienta todas sus mentiras en el debate, como la de que el PSOE no congeló las pensiones", escribió Feijóo en una aclaración a la que se vio obligado tras la entrevista.

Dirigentes del PP aseguran que fue un error insistir en la revalorización conforme al IPC, en vez de dejar claro que los populares siempre garantizaron subidas. Fuentes populares explican que lo que él pretendía transmitir es que "durante los gobiernos del PP" los pensionistas "no perdieron poder adquisitivo" gracias al blindaje de la subida de un cuarto de punto, incluso con la inflación en negativo.

Aunque en algunos años no se garantizó la subida conforme al IPC, en el cómputo global, dicen esos dirigentes, los pensionistas consiguieron mantener el poder adquisitivo. Pero en su equipo aceptan el matiz: no es correcto hablar de que siempre se hizo de la mano del IPC.