La ONU advierte de un aumento récord de las temperaturas: "Hay que prepararse para El Niño"

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) cree que el fenómeno meteorológico de 'El Niño', que desencadena sequías e inundaciones y provoca aumentos de temperaturas en distintas partes del mundo, podría registrarse antes del mes de septiembre este año.

Según el último boletín de la organización, presentado hoy en Ginebra (Suiza), las posibilidades de que se desencadene 'El Niño' antes de julio son del 60%. Por su parte, la probabilidad de que el fenómeno comience entre julio y septiembre se eleva hasta el 80%, de acuerdo con los expertos de la OMM.

La duración y la intensidad de este periodo de 'El Niño' aún no se pueden pronosticar, aunque habitualmente sus ciclos van desde los dos hasta los siete años y los episodios más extremos de este patrón climático de origen natural suelen extenderse entre nueve meses y un año.

There is about 60% chance for the onset of #ElNino during May-July, rising to 70-80% during July- Sept.#ElNiño affects weather and climate patterns in many parts of the world and is typically associated with higher global temperatures.

