¿Cuándo se termina la ayuda de los 20 céntimos por litro del Gobierno?

Desde el pasado 28 de abril, cuando entró en vigor el denominado 'decreto anticrisis' impulsado por el Gobierno, la gasolina está bonificada con 20 céntimos por litro de combustible pata todos los ciudadanos, no solo para los profesionales del transporte. Se trata de una de las medidas más sonadas del 'Plan de respuesta' al impacto económico de la guerra de Ucrania y la inflación desatada, y que ha mostrado una eficacia discutible mientras se acerca la fecha límite planteada.

Dicho plan de respuesta cuenta con un presupuesto de 16.000 millones de euros, con 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y otros 10.000 millones en créditos ICO. Además de la ayuda al combustible, incluye otras medidas como la prohibición de los despidos motivados por el impacto de la guerra y el establecimiento de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres durante los últimos tres meses.

¿Hasta cuándo dura la ayuda a la gasolina?

Era, y ha seguido siendo, una de las demandas más acuciantes de los ciudadanos: contener la imparable escalada del precio del combustible. Por ello, el decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez incluía una bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible (gasolina y gasóleo) para todos los ciudadanos, no solo para los transportistas.

El plan inicial fijaba como fecha límite el próximo 30 de junio de 2022. Sin embargo, Sánchez ha confirmado que prorrogará el plan de choque más allá de esta fecha, a la vista de que la crisis no solo no ha remitido, sino que se ha agravado en diversos aspectos. Uno de ellos es el coste del combustible, que no ha dejado de aumentar a pesar de la ayuda estatal y supera ya el precio récord de dos euros el litro.

El conflicto en Ucrania no presenta visos de tener una solución próxima y la inflación se mantiene disparada en la zona euro, rozando los 9 puntos en España. Por ello, el presidente del Gobierno reconoció en Bruselas a principios de este mes de junio su intención de realizar una prórroga que permita a los ciudadanos seguir beneficiándose de las medida, al menos durante otros tres meses más, hasta el 30 de septiembre.

El descuento seguirá siendo universal

La rebaja de 20 céntimos por litro de combustible seguirá siendo universal todo el verano. Hasta el 30 de septiembre. El Gobierno sí hará ajustes mínimos en la prórroga, por tres meses, del real decreto ley de respuesta a la guerra de Ucrania, pero no tocará la bonificación a la gasolina. Es decir, que se beneficiarán de la ayuda todos los ciudadanos, sin que se apliquen criterios de renta.

El Ejecutivo ya descartó hacer progresivo el descuento de los carburantes cuando aprobó el paquete anticrisis, por la dificultad de implementación. A partir de esta primera prórroga, que se extenderá de julio a septiembre de 2022, la rebaja seguirá siendo lineal. Se restará 20 céntimos por litro de combustible al repostar.

