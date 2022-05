El Gobierno aprueba el tope al precio del gas para abaratar la electricidad

El Gobierno interviene el mercado eléctrico. En un Consejo de Ministros extraordinario se ha aprobado el mecanismo para limitar el precio del gas destinado a producir eléctrica para abaratar la factura de la luz un 30%. Se ejecuta, así, la llamada “excepción ibérica” autorizada por el Consejo Europeo el viernes 25 de marzo, para trata de frenar la histórica escalada del precio de la electricidad de los últimos meses. Los consumidores no notarán su efecto de forma inmediata, sino que se necesita todavía el aval de Bruselas y unos trámites técnicos que extenderán su entrada en funcionamiento hasta junio. La medida incluye una reforma del diseño de la tarifa regulada PVPC a principios del año que viene, según el acuerdo con Bruselas.

"La única electricidad que se va a pagar al coste del gas es la generada por gas natural, evitamos por tanto el efecto contagio del resto de tecnologías. Esto supone una reducción de los beneficios extraordinarios de la eléctricas y mejora el precio del 37% de los consumidores domésticos y del 70% de los industriales", ha explicado una sonriente vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una breve rueda de prensa en la que ha estado acompañada por parte de su departamentp, entre ellos, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aaegesen.

El límite se iniciará en 40 euros por megavatio-hora durante seis meses e irá creciendo "mes a mes" hasta alcanzar un promedio de 48,8 euros por megavatio-hora de gas. De esta forma, el precio de la electricidad en el mercado mayorista caerá de forma importante hasta los 130 euros por megavatio-hora, muy por debajo de los 210 euros por megavatio-hora en los que se ha instalado en los últimos meses.

La vicepresidenta no ha dado una estimación sobre el precio de la factura, aunque en ocasiones anteriores había hablado de una rebaja del 30% para los consumidores. Según estimaciones realizadas a partir de los datos del OMIE y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el primer mes con el límite en vigor un usuario medio podría pagar la mitad que en el recibo de marzo, el mes con el precio más caro de la historia.

El tope ha sido aprobado de forma simultánea por los Ejecutivos español y portugués. Y una vez que los dos Gobiernos han dado su visto bueno, el mecanismo se remitirá "inmediatamente" a la Comisión Europea, que "debe adoptar una decisión del colegio de comisarios para hacer efectiva su aplicación". Así, la entrada en vigor de esta medida se producirá al día siguiente de la publicación en el BOE que "en principio se producirá este sábado", según ha informado Ribera, aunque habrá que esperar que la Comisión Europea adopte formalmente el respaldo a la norma que se publiquen los dos países a través del acuerdo del colegio de comisarios.

"Es posible que la aprobación formal de la Comisión Europea lleva una semana, diez días, dos semanas", ha reconocido Ribera. En paralelo, las compañías eléctricas disponen de 5 días hábiles para presentar sus contratos con los clientes y otros 7 días posteriores de adaptación de los sistemas. "El plazo efectivo y último será el más tardío de los dos, esos 12 días o la autorización formal de la Comisión Europea", explican fuentes ministeriales. Es decir, como pronto hasta primeros de junio esta medida no podrá empezar a tener efectos en el recibo.

Compensación

La diferencia entre el precio del límite (esos entre 40 y 50 euros durante el periodo) y el precio real del gas (en estos momentos casi 80 euros) será asumida por los consumidores. En gran medida por los consumidores del mercado regulado (unos 10 millones) que serán los que se beneficien de la rebaja de precios en primera instancia y serán los que asuman esa compensación. Los usuarios del mercado libre con contratos a precio fijo inferiores a un año irán incorporándose al mecanismo conforme tengan que renovar sus tarifas. "Por primera vez no pagan los mismos. Una situación como esta habitualmente se ha saldado por la aportación de los Presupuestos Generales del Estado. Pensemos en la crisis financiera, en la crisis inmobiliaria.... Esta vez no es así", ha indicado Ribera.

El Gobierno defiende que serán las compañías eléctricas las que paguen este mecanismo al reducir sus "beneficios extraordinarios", pero estas defienden que no les afectará a sus cuentas. "Lo que estimamos es que al reducir el precio medio marginal del mercado eléctrico hay reducción de las rentas de esas centrales que no fijan el precio y eso tendrá efecto de traslación de los mercados a plazo (...) impactará en los beneficios de las eléctricas", indican fuentes ministeriales, que no descartan un aluvión de demandas. "Estamos acostumbrados a que todas las normas se acaben recurriendo, pero nos da mucha tranquilidad contar con el visto bueno de Bruselas", añaden estas fuentes.

Reforma de la tarifa PVPC

Desde el Gobierno reconocen que el mecanismo ha ido "evolucionando" como consecuencia del proceso de discusión de la Comisión Europea desde que España dio la voz de alarma el verano pasado sobre la necesidad de un cambio de modelo de fijación de precios en el mercado eléctrico y sobre todo desde que el viernes 25 de marzo consiguió la autorización del Consejo Europeo a la denominada "excepción ibérica". En esas negociaciones se resolvió que el mecanismo durará doce meses con la condición de que después se realizara una reforma del PVPC y así se incorpora en la carta de conformidad que recibió el Ejecutivo para poder aprobar esta norma.

En este sentido, el Real Decreto-ley incluye el mandato para que el Ejecutivo modifique antes del 1 de octubre la metodología de cálculo del PVPC para incorporar referencias basadas en una cesta de productos a plazo y del mercado diario e intradiario. De esta forma, por un lado se da estabilidad al precio del mercado mayorista y, por otro, se da liquidez al mercado, al habilitar a las renovables del RECORE para que no tengan que pasar por el mercado y puedan vender su energía directamente a las comercializadoras. Se prevé que el nuevo PVPC empiece a aplicarse desde el inicio de 2023.

Noticias relacionadas