La pandemia agrava la brecha de género y retrasa la paridad hasta 2058

Profesionales sanitarias preparan vacunas en el hospital de Sant Pau de Barcelona / Quique García

Entre los estragos causados por la pandemia se cuenta un retroceso en la igualdad entre hombres y mujeres al que un nuevo estudio pone números: según el II Índice ClosinGap, si la perfecta paridad fuese un 100%, la situación actual se cifraría en un 63,3%, casi un punto menos que antes de la irrupción del covid-19 (64,1%). Ese deterioro provoca que para lograr esa igualdad completa haya que esperar -al paso actual- hasta 2058, tres años más de lo que se calculaba antes del virus.

Este indicador, elaborado por la consultora PwC con el respaldo de varias grandes empresas, aporta además otro número significativo: el coste que tiene para el país la discriminación de las mujeres. Según la última estimación, la economía española deja de obtener 213.299 millones de euros, el equivalente al 19% del PIB de 2020, por la persistencia de las brechas de género.

Más problemas en conciliación

El Índice, que analiza 28 variables dispuestas en cinco grandes ejes para detectar las discriminaciones, señala que el mayor empeoramiento registrado desde el estallido de la pandemia se ha dado en materia de conciliación (-3,2 puntos, desde el 44% al 40,8%). Las razones son dos, y están interrelacionadas: las tasas de parcialidad en el empleo de las mujeres han aumentado más que las de los hombres, y las mujeres asumieron un peso mayor de las tareas domésticas durante el confinamiento que los varones.

El estudio constata además un estancamiento en las brechas de salud y bienestar (-0,1 puntos, lo que la lleva al 84,4%) y en la de educación (sin cambios, en el 67,9%). En el primer caso, porque las variables de mujeres y hombres evolucionan de forma pareja; en el segundo porque, a pesar de que las mujeres siguen despuntando frente a los hombres en el acceso a la educación universitaria y terciaria, sigue sin mejorar la variable clave que abre la puerta a los mejores empleos: el ingreso en carreras STEM (ciencias, técnicas, ingenierías y matemáticas). En este sentido, además, la brecha de digitalización mejora levemente (+0,1 puntos, hasta el 71,4%), pero todavía queda mucho camino por recorrer, puntualiza el texto: por cada mujer especialista en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) hay cuatro hombres.

Mejora en empleo

El único indicador que registra una mejora apreciable en los últimos meses es el de empleo (+1,1 puntos; se sitúa así en el 66,1%). Los autores lo atribuyen “al incremento en la participación de la mujer en el mercado laboral, un menor empleo precario, una mejoría en el salario por hora y una caída de la brecha en las pensiones que afectan al conjunto de las mujeres”, aunque advierten que no han tenido en cuenta algunas variables específicas de la situación pandémica, como los erte, que afectaron más a las mujeres y podrían por tanto haber empeorado las cifras de este indicador de haberse registrado.

A partir de las brechas detectadas, el cálculo económico que hace el informe en términos de coste de oportunidad (recursos que se dejan de obtener por la falta de igualdad) alcanza esos 213.299 millones de euros, si se suman horas trabajadas, distribución sectorial del empleo y el resto de aspectos laborales en los que se expresa la desigualdad. Es un 19% del PIB de 2020, un aumento de 0,5 puntos respecto a 2019 y el peor dato porcentual desde 2014. Además de esos miles de millones de euros, la economía española en paridad perfecta contaría con 2,8 millones de empleos femeninos equivalentes a tiempo completo más, calcula el informe. Según la presidenta de ClosinGap, Marieta Jiménez, “estos nuevos datos ponen de manifiesto la necesidad urgente de implementar medidas sustentadas en el aprovechamiento del talento femenino como palanca clave de crecimiento y recuperación económica”.

La plataforma ClosinGap está constituida por once grandes empresas y la Fundación CEOE con el objetivo, explican, de analizar el impacto económico que tiene para toda la sociedad que las mujeres no cuenten con las mismas oportunidades e identificar y eliminar las barreras que impiden a las mujeres desarrollar su pleno potencial en la sociedad. Las compañías son Merck, Repsol, MAPFRE, BMW, Mahou, Meliá, PwC, CaixaBank, ONCE, KREAB y Telefónica.

