El potencial español se despliega en el Mobile con el metaverso como estrella

Tras ser elevado a los altares por el estadounidense Mark Zuckerberg, el metaverso se ha coronado como la estrella de esta edición del Congreso Mundial de Móviles (MWC) de Barcelona, y también en el Pabellón de España, donde las empresas del país despliegan todo su potencia tecnológica.

La realidad aumentada y virtual han acaparado el protagonismo en el Pabellón de España, organizado por Red.es, al igual que el 5G, que lo hará posible en todo su esplendor; el 'big data' (macrodatos); inteligencia artificial; 'cloud' (nube); 'robótica'; geolocalización e Internet de las Cosas, entre otras. Son 35 empresas españolas las que están en el Pabellón, entre ellas La Frontera, una firma madrileña que ofrece soluciones de realidad virtual y aumentada para formación, reuniones de empresa o ventas en general.

Su consejero delegado, Bruno Mata, explica a EFE que la realidad virtual "era un terreno quemado hace 2 o 3 años porque la experiencia no era muy buena", pero que desde que Zuckerberg, el fundador de Facebook, cambiara de nombre de su grupo por el de Meta y defendiera capa y espada la fuerza de esta tecnología, la cosa ha cambiado.

Este no es el único catalizador del metaverso, sino también el abaratamiento de los dispositivos, que han pasado de costar 3.000 euros a 300, apunta. Las empresas ya se interesan por el metaverso, pero "hasta que no bajen más los precios y las gafas virtuales no sean más pequeñas, su generalización llegará más tarde. Habrá una travesía en el desierto hasta 2030 mínimo", afirma.

Para acercar la realidad virtual al usuario en el Pabellón de España presenta su solución tecnológica Futura Space, un laboratorio de I+D con sede en Barcelona que, además de ofrecer tecnología a medida de empresas para que creen sus mundos virtuales, ha apostado por llevar esta tecnología al público, a fin de que pueda crear su propio espacio virtual "con unos pocos clics" y sin necesidad de conocimientos técnicos.

"De la misma manera que se diseñaron herramientas como WordPress para que se pudieran crear páginas web sin necesidad de saber programar, nosotros hemos diseñado 'Space Creator' para permitir a la gente que no tenga ningún tipo de conocimiento técnico que cree su propio espacio virtual", afirma su cofundadora y consejera delegada Patricia M. Val.

Para recrear el ojo humano y que se pueda reproducir en 3D, llega de Valencia al Pabellón Photonics Sens, una empresa dedicada a fabricar "minicámaras": se diseña la lente principal, los algoritmos y el ensamblaje final.

Tiene 30 empleados, mantiene acuerdos con una treintena de empresas y en dos años prevé multiplicar su producción por 20. "Actualmente tenemos capacidad para fabricar 250.000 al año y la proyección es la de llegar a 6 millones en dos años", afirma a EFE Anne Whyte, consejera delegada de la compañía.

Pasaporte verde electrónico

Las soluciones tecnológicas que se presentan en este pabellón también velan por el medio ambiente. Así la sevillana Exxita Be Circular, una empresa en la que Telefónica participa como socio minoritario, ha presentado su pasaporte verde electrónico para dispositivos basado en tecnología 'blockchain' (cadena de bloques).

El objetivo es hacer un seguimiento del producto desde su fabricación hasta que se convierte en residuo. "Es como si se tratara del libro de revisiones de los coches", lo cual es útil para la compra de dispositivos de segunda mano, afirma su consejero delegado, Alejandro Costa.

De la tecnología 'blockchain' también se vale Wise Security Global, una compañía que muestra una solución de identificación digital descentralizada, denominada Definitive ID, que permite controlar la identidad digital desde el móvil con 'blockchain'. Con ello, cualquier persona podrá tener sus datos y credenciales en un móvil para identificarse de forma segura.

Así, una a una, hasta 35 empresas exhiben en el MWC la fuerza del ecosistema digital español, entre ellas 360mobile, Aeinnova, Agile Content, Alisys, Cocomm, Datatronics, Ecapturedtech, Esmovil, Galgus, I3i, Insurama, Internalia Group, Irepack Kenmei Technologies, Netmetrix y Netrivals.

Npaw, Otronivelstudio, Pangeanic, Pasiona, Paynopain, Payxpert, Photonicsens, Redborder, Sensing & Control Systems Slashmobility, Summa Networks, Sygris, Tecalis, Telecoming y Víntegris son otras de las empresas del Pabellón, todas ellas representantes de hasta 17 sectores diferentes.

