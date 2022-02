Iberdrola logra un beneficio récord de 3.885 M y aspira a otro máximo en 2022

La eléctrica aumenta un 5% el dividendo tras superar los objetivos de ganancias marcados para 2021 y marca un máximo histórico de inversiones con 9.940 millones.

Alfredo Alda

Iberdrola consigue un beneficio récord en plena crisis energética. La compañía registró un beneficio neto de 3.885 millones de euros en 2021, con lo que eleva sus ganancias un 8% y supera los objetivos que se había marcado para el año (aspiraba a 3.800 millones). La eléctrica mantiene su objetivo de marcar un nuevo máximo este año y confirma su meta de cerrar el año con un beneficio de entre 4.000 y 4.200 millones de euros.

El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán vinculó el beneficio récord alcanzado el año pasado con el buen comportamiento operativo en Estados Unidos y Brasil, a la expansión con nueva capacidad de generación y con la mejora del negocio de sus activos regulados de redes.

El resultado bruto de explotación (ebitda) del grupo, que mide mejor el desempeño del negocio, superó los 12.000 millones, con una fuerte subida del 20% gracias al desempeño de las redes y la generación renovable. La compañía adelanta un año su objetivo de ebitda prevista para 2022 en su plan estratégico.

Récord de inversiones

Iberdrola también disparó sus inversiones hasta la cifra récord de 9.940 millones en 2021, un 3% más que en el año anterior. El 90% de ellas se destinaron al desarrollo de nueva capacidad renovable (44%) y a redes inteligentes (45%). Por mercados, más de la mitad de la inversión tuvo por destino Estados Unidos (28%) y España (24%), con 2.736 millones de euros y 2.386 millones, respectivamente.

De esta manera, la compañía aceleró la construcción y la puesta en marcha de renovables, con más de 4.300 millones de euros de inversión para la instalación de casi 3.500 megavatios (MW) 'verdes' en 2021, alcanzando así los 38.000 MW de capacidad en todo el mundo. Mientras, la capacidad en construcción alcanza los 7.800 MW, de los cuales 2.600 MW son eólicos marinos.

Galán subrayó que ambos récords, de beneficio y de inversión, van de la mano. Y es que el presidente de Iberdrola apuntó que la aceleración de las inversiones permite al grupo "crecer a un ritmo superior al previsto". En paralelo, fuentes de la compañía subrayan que las "fuertes inversiones en el exterior nos han permitido tener unos resultados excelentes que han dado lugar a que podamos mantener los precios a los consumidores españoles no regulados y no repercutirles la subida internacional, demostrando que no hemos tenido en ningún momento ningún beneficio extraordinario caído del cielo en España”, tras el choque con el Gobierno por la regulación para recortar los ingresos extra por la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista.

Más dividendo

La mejora de los resultados por encima de lo previsto se traducirá también en un incremento de la retribución al accionista. El consejo de administración de Iberdrola propondrá a la juta de accionistas el reparto de un dividendo complementario de 0,27 euros por acción, que se sumarán a los 0,17 euros ya abonados en febrero. En total, el dividendo se situará en los 0,44 euros brutos por acción, un 5% más que el año anterior.

Iberdrola subrayó la solidez financiera confirmada a lo largo del año pasado gracias a la generación del flujo de caja, que creció un 9%, hasta los 8.914 millones. La liquidez de Iberdrola alcanzó los 19.500 millones de euros, que cubren las necesidades de financiación de 24 meses y destacó que el grupo cuenta con el 80% de su deuda financiada a tipo fijo y una vida media superior a los 6 años.

La eléctrica, sobre los encargos a Villarejo: “No hay caso” Iberdrola ha defendido su inocencia en el caso por la contratación de la compañía Cenyt, vinculada al excomisario José Manuel Villarejo, y no ve recorrido judicial al asunto. “No hay ningún caso bajo el derecho español, del Reino Unido o de Estados Unidos. Ni siquiera se presentaría por un fiscal ante un tribunal o un jurado", indicó Gerardo Codes, director de los servicios jurídicos de la eléctrica en una conferencia con analistas. Desde Iberdrola se insiste en que la investigación de la Audiencia Nacional "está siendo fomentada por la competencia, que utiliza su posición para intentar dañar la reputación de la empresa por su propio interés", en referencia a ACS y a Florentino Pérez, que presuntamente fue investigado por Villarejo. “No ha existido ninguna conducta irregular”. Iberdrola apunta en que informe anual de resultados de 2021 que tras la revisión y análisis de los procesos internos vinculados a este caso "no se ha puesto de manifiesto ninguna vulneración ni de los sistemas de control interno, ni del Código ético ni de cualesquiera otras normas o procedimientos". Y subraya que el impacto del procedimiento de la Audiencia "se circunscribiría al ámbito reputacional".

