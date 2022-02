El conflicto entre Ucrania y Rusia desploma las bolsas europeas

El resto de bolsas europeas también amanecían con caídas superiores al 2% ante la amenaza de una invasión rusa

Interior de la Bolsa de Madrid el pasado jueves. EFE/Altea Tejido

El Ibex 35 se ha desplomado un 2,55% en la jornada de este lunes, colocándose por debajo de los 8.600 enteros, lastrado por el aumento de la tensión en Ucrania. Este mismo lunes, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que ve posible un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN si "las propuestas de Rusia" en materia de seguridad "son escuchadas", si bien ha instado a seguir negociando.

"Me parece que nuestras capacidades no están agotadas de ningún modo. Por supuesto, no deberíamos continuar de manera indefinida, pero en esta etapa propongo que las conversaciones continúen y aumenten", ha señalado en una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin. Estas declaraciones se producen después de que, durante el fin de semana, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, haya afirmado que Rusia podría invadir Ucrania "cualquier día desde hoy", incluso esta misma semana, aunque apuesta todavía por la vía de la diplomacia.

"No podemos predecir con exactitud el día, pero llevamos un tiempo diciendo que estamos dentro de la ventana y la invasión, una acción militar grande, podría iniciarla Rusia en territorio de Ucrania cualquier día desde hoy. Eso incluye la semana próxima, antes de que terminen los Juegos Olímpicos" de invierno de Pekín, ha afirmado Sullivan este domingo en declaraciones a la CNN.

Repercusión en la economía

Esta tensión entre Rusia y Ucrania también ha hecho que el precio del petróleo repunte a máximos de 2014. Así, el barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, marcaba un precio de 94,85 dólares, tras subir un 0,44%, mientras que el Texas se colocaba en los 93,82 dólares, tras subir otro 0,79%.

Al margen de Ucrania, esta semana seguirá marcada por la publicación de datos económicos, los resultados empresariales y las declaraciones de miembros de la Reserva Federal.

En este escenario, el Ibex 35 ha cerrado en los 8.573,8 puntos con Cellnex como único valor en positivo, al aumentar un 0,39%. Por el lado contrario, ArcelorMittal (-6,33%), IAG (-4,83%), Fluidra (-4,30%), Banco Sabadell (-4,05%), Indra (-4,02%), BBVA (-3,96%), y Banco Santander (-3,88%) han sido los valores más penalizados en la jornada de hoy.

El resto de bolsas europeas también han cerrado la sesión en 'rojo', con caídas del 1,69% en Londres, del 2,27% en París, del 2,02% en Fráncfort y del 2,04% en Milán.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1311 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se situaba en 100 puntos básicos por primera vez desde junio de 2020, con el interés exigido al bono a diez años en el 1,292%.

