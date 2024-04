El monumental cabreo del Barça en el Bernabéu: "Una vergüenza para el fútbol mundial"

"Con el partido que hemos hecho, lo normal es ganar. Pero hay acciones adversas que no podemos controlar". Xavi Hernández la dejaba botando en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, después de la victoria del Real Madrid frente al Barça (3-2). Y, a estas alturas del curso y hasta de la vida, rehusó tirar la pared y decidió rematar él mismo sobre esas acciones que "no podemos controlar": "Son acciones de arbitraje".

Ahí estaba, latente, el gol fantasma de Lamine Yamal, pero también el penalti sancionado de Cubarsí sobre Lucas Vázquez y varias amarillas no pitadas al Real Madrid desde la perspectiva azulgrana. "Hemos hecho el partido que teníamos que hacer, hemos jugado mucho mejor que el Madrid, pero se no ha escapado por detalles", añadía Xavi. Y aunque en esos detalles incluía también errores defensivos propios, las quejas arbitrales presidían el discurso azulgrana.

Xavi: "No hay que callarse"

"No encuentro palabras para explicar lo que pasó con la tecnología de la línea de gol. Es una vergüenza para el futbol mundial. Este mundo mueve mucho dinero, pero no para lo que es importante", había denunciado unos minutos antes Marc-André Ter Stegen. A Xavi le preguntaron por las palabras de su pupilo y respondió con asentimiento: "Pues totalmente de acuerdo, es la realidad, no hay que callarse. Es una vergüenza, sí lo es".

"Dije que ojalá el árbitro pasara desapercibido y acertara. Pues ninguna de las dos. Es una lástima", dijo el entrenador del Barça para condensar su "sensación de injusticia máxima". "Lo ha visto todo el mundo, ha sido injusto totalmente, no puedo engañar a nadie", sentenció.

Ancelotti con varios jugadores del Real Madrid. / JUANJO MARTIN

La réplica de Ancelotti

"No quiero opinar de lo que piensa Xavi, cada uno tiene su opinión. Prefiero evaluar el partido, que ha sido igualado y luchado, con buenos momentos de ambos. Con la última gota de energía hemos sido capaces de ganar", despejaba, por su parte, Carlo Ancelotti, siempre alérgico a meterse en charcos. Y menos cuando acaba de ganar un clásico que da virtualmente el título de LaLiga al Real Madrid.

"Creo que el gol [fantasma] no era gol, no había una imagen clara de que el balón había entrado. El penalti a Lucas Vázquez me parece bastante claro", evaluó Carletto cuando le insistieron sobre la actuación de Soto Grado, reconociendo que quizá era un empate hubiera sido lo justo. "Y un empate habría sido bueno para nosotros", añadió un técnico que se sabe a punto de cantar el alirón.