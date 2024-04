Los números de la inexplicable resistencia del Real Madrid en Manchester

"En otro deporte, por estadística se hubiera ganado, pero el fútbol tiene esto de maravilloso". Pep Guardiola sintetizaba así, en la noche del miércoles, el resultado de la eliminatoria entre el Manchester City y el Real Madrid, resuelta con unos agónicos penaltis después de 120 minutos en los que el conjunto inglés avasalló al español. No era la primera vez que Guardiola recurría al "esto es fútbol" para explicar, sin dramatismos, una derrota, pero sí seguramente la que más armada de razones estaba.

"Qué manera más cojonuda de perder", prosiguió el preparador español, seguramente tras haber consultado la hoja de estadísticas del partido, pese a su premura por presentarse en la sala de prensa, antes de que lo hiciera Carlo Ancelotti, a quien por protocolo le correspondía el derecho a dirigirse a la prensa en primer lugar. Ciertamente, a cualquiera al que se le mostraran los números del partido, ocultando el resultado final, apostaría a que el City fue el ganador del mismo. Y no por la mínima, sino por un resultado abultado.

Un remate del Madrid cada 15 minutos

Ninguna cifra tan impactante como la de la cantidad de disparos de uno y otro equipo. Hasta 33 veces tiró a puerta el City, seis de De Bruyne, que fue el autor del único gol, mientras que el Real Madrid se quedó en 8 remates en 120 minutos. Es decir, los blancos armaron un remate cada 15 minutos. Solo tres de ellos cogieron dirección de portería... y dos de ellos son en la jugada del tanto de Rodrygo. La estadística de 'expected goals', que mide los goles previsibles en función de la cantidad y calidad de las ocasiones generadas, indica que el City debió haber marcado 2,74 goles por 1,44 del Madrid. Ederson realizó solo dos paradas y Lunin llegó hasta las ocho.

Solo en la segunda parte del encuentro, la de mayor y más intenso asedio local, el City disparó 15 veces y el Madrid solo una. Llamativo también resulta el balance de saques de esquina. El equipo de Guardiola botó 18 córners y el Madrid solo uno, en la última jugada de la primera parte de la prórroga, cuando los ingleses ya habían ejecutado 17 de ellos. La gráfica de Sofascore que acompaña a estas líneas, que muestra las tendencias ofensivas durante el partido, da una buena muestra de cómo se desarrolló el encuentro.

Gráfica de momento de ataque del City (en verde)-Real Madrid. / Sofascore

La estadística de pases también deja claro el abrumador dominio del City en el encuentro del Etihad. Los de Guardiola doblaron a los de Ancelotti, 920 frente a 457, según las estadísticas de Opta. Desequilibrio que incluso se incrementa si solo se miran los pases completados: 846 frente a 373.

Los mejores pasadores

Todos los jugadores del Manchester City (ocho) que jugaron hasta la segunda parte de la prórroga, a excepción del portero Ederson, tocaron más balones que cualquier futbolista del Real Madrid. Rodrigo, el líder en este ranking (156), entró en contacto con la pelota el triple de veces que Nacho (45), el jugador de campo con más pases intentados del equipo blanco.

"Es el escudo. No se puede explicar", resumía Ancelotti, con su sorna habitual, tras la victoria a penaltis, orgulloso del ejercicio defensivo que pusieron en práctica sus futbolistas. Y, en efecto, a la vista de los números no se puede explicar. El Real Madrid en Copa de Europa. No hay más.