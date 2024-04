Así fue la tanda de penaltis en la que el Real Madrid eliminó al Manchester City en la Champions

El Real Madrid se ha clasificado para las semifinales de la Champions tras eliminar al Manchester City en la tanda de penaltis (1-1 [3-4]). Lunin fue el héroe de una noche mágica de fútbol en la que el Manchester City apretó con todos los medios a su favor para compensar, casi al límite al tiempo del reglamentario, el tanto inicial de Rodrygo. Kevin De Bruyne encontró finalmente la vía para llevar el partido a la prórroga.

El Real Madrid acabó al límite de sus fuerzas, después de repeler decenas de córners y jugar en bloque bajo durante un encuentro de resistencia. Fue un ejercicio de combate necesario ante un Manchester City que tenía a su favor la localía después de empatar 3-3 en el Bernabéu. El encuentro era una final anticipada. Se midieron los dos equipos más en forma de Europa a los que el sorteo emparejó privándoles de encontrarse en una final para la historia. La tanda decidió y recompensó a los que mejor lo hicieron en el partido: los defensas.

Los calambres se multiplicaron entre los jugadores del Real Madrid, que veían en los penaltis el modo de sobrevivir. Para ello superó una prórroga, un elemento del fútbol que ya se ha convertido en un simple prólogo para la muerte súbita. Era la defunción más dulce o la gloria que tendría premio a su resistencia en un encuentro en el que se vaciaron ante un Manchester City al que todas las casas de apuestas, solo por defender la condición de campeón, daban como favorito. Aunque esta etiqueta, solo por dominar la competición, siempre le pertenece al Real Madrid. Como así fue.

Primer penalti

Empezó tirando el Manchester City. Walker ganó el sorteo. Julian Álvarez, que entró al inicio de la prórroga, inauguró la tanda. El campeón del mundo ante Lunin. Engañó por completo a Lunin. El Real Madrid empezó con un seguro para estas situaciones, Luka Modric. Del otro lado Ederson. Pues la paró el brasileño. La historia al revés. Cuántos de estos había metido el croata en su vida. (1-0)

Segundo penalti

La segunda tentativa corrió a cargo de Bernardo Silva, el héroe de la eliminatoria del año pasado. Hizo un lanzamiento pésimo. No era noche para especular. Lunin adivinó a la perfección el lanzamiento y le dejó el ridículo. Bellingham no falló. Engañó por completo a Ederson. Lo bueno para el Real Madrid es que ya había anulado la opción de tirar por dentro (1-1)

Tercer penalti

La ley del ex no se cumplió en el tercer lanzamiento. Lunin adivinó las intenciones de Kovacic y le dio la vuelta a la tanda. Lucas Vázquez era el encargado de seguir la senda victoriosa. No falló. El Manchester City estaba en la cornisa. (2-2)

Cuarto penalti

Foden tenía toda la presión encima. En sus botas estaba no decir adiós a las semifinales. No erró, pero Nacho tampoco. Los viejos valores siempre triunfan. Era la recompensa al sacrificio de un jugador que no tiene miedo a nada. (2-3)

Quinto penalti

Insólito, era el turno de Ederson. Tiró a romper. El portero prolongaba la agonía. La réplica le correspondía a Rüdiger. Otro defensa al que recompensó la épica. Espectacular eliminatoria del alemán. La gloria ha sido finalmente para el Real Madrid, como siempre. (3-4)