'Caso Supercopa', en directo | Luis Rubiales rompe su silencio: "Jamás se podrá demostrar que tengo dinero fuera de España"

Rubiales, sobre la Supercopa de Arabia: "No me he llevado nunca una mordida de Piqué"

"Fue Kosmos quien trajo a Arabia Saudí. Igual que hay otros empresarios que trajeron a otra gente. Dijeron que habíamos adjudicado a Arabia Saudí por un montante inferior a la que nos daba Qatar. El periodista sabía que eso era mentira. Elegimos la mejor oferta. La de Qatar no era ni una oferta. Era una propuesta que tenían que validar en diez días y no la validaron. España recibiía 120.00 euros de la Supercopa y a partir de entonces recibió mucho más. Y fueron a parar al fútbol modesto para salvar muchas cosas durante la pandemia. Respondí en una ruedad e prensa multitudinaria de más de dos horas. No hay problema en aclarar las cosas. Si es verdad que nos han grabado verán que no me he llevado nunca una mordida de Piqué. Ni él me lo ha ofrecido ni yo he recibido nada. Me ofrecí a ir a ver a la jueza el primer día. Ha sido realmente difícil".