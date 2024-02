Mercado de fichajes: El Betis anima el cierre y el Sevilla acaba a voces en una última hora de infarto

El mercado se cerró con otra noche movida en la que el gran protagonista fue el Betis de Pellegrini, que en las semanas previas vio cómo se desmantelaba la plantilla con las salidas de Borja Iglesias (cedido al Bayer Leverkusen), Luiz Henrique (traspasado al Botafogo por 20 millones de euros) y Guardado (al León mexicano), además de los movimientos de Juanmi (cedido al Cádiz) y Juan Cruz (al Leganés). Ante todas estas salidas, comenzaron a sonar nombres de lo más variado para reforzar al equipo bético. Desde Gabriel Pereira a Denkey pasando por Ben Johnson, Mac Nulty, Omri Glazer, Tagliafico, Jota, Raúl de Tomás, Patson Daka o Braithwaite.

Chimy, Fornals y Bakambu

Pero finalmente, en una última jornada de fichajes muy fructífera para los del Villamarín se cerraron las llegadas de Chimy Ávila, que presionó a Osasuna para salir y llegó a ser ofrecido al Getafe. El atacante hispano-argentino, de 30 años. por el que el Betis pagará 4 millones fijos, más dos en variables, será jugador verdiblanco hasta el 2027. Chimy fue inscrito a las 23:00 horas.

Media hora después le tocó el turno a Pablo Fornals, recluido en un hotel con el West Ham y presionando para llegar al Betis. Se da la circunstancia de que el jugador ya sonó el pasado mes de agosto para firmar por el Sevilla, incluso se dio por hecho en blogs, webs y demás sites de temática hispalense. Pero las condiciones que ofrecían los de Nervión no convencieron al club inglés. Una llamada de Pellegrini a Fornals, al que tuvo en el Werst Ham convenció al jugador que presionó, y el Betis cerró su fichaje por 6 millones fijos y 4 en variables hasta 2029. Aún así, el traspaso está pendiente de ser validado por el TMS porque en los documentos no aparecía el nombre del agente y había que corregir algún dato. Y un cuarto de hora más tarde, a las 23:45 el Betis amarraba la llegada de Cedric Bakambu como nuevo jugador verdiblanco, traspasado desde el Galatasaray. A ellos se añade el mediocentro estadounidense Jonnhy Cardoso, que llegaba del Internacional de Porto Alegre y ya ha debutado con los heliopolitanos.

La lista de los últimos fichajes de la noche final de mercado de la Liga / LaLiga

Pese al cierre del mercado, el Betis no descarta alguna salida más y se sigue trabajando en el traspaso de William Carvalho al Besiktas turco, ya que el mercado otomano no se cierra hasta el 7 de febrero. Algo que el año pasado ya explotaron los verdiblancos con la venta de Luiz Felipe. El sueldo del centrocampista es uno de los más altos de la plantilla y el Besiktas no solo se lo paga, además se lo mejora e incluso le ofrece aumentar un año el contrato. Pero la negociación es trabada, aunque interesa a todas la partes. A eso se suma que en Arabia Saudí se sigue hablando de la posible llegada de Fekir y el Palmeiras y Las Palmas se interesaron en William Jose. Quien parece claro que vestirá de verdiblanco más temprano que tarde es el alavesista Luis Rioja. El extremo sevillano se mostró abierto a regresar a casa, pero tiene contrato con el Alavés hasta el 30 de junio del 2025 y una cláusula de rescisión de 15 millones, a la que se remitió el club vitoriano, que lo considera un jugador importante.

El Sevilla, a la deriva

Mientras eso ocurría en el Betis, en la otra orilla de la ciudad, en Nervión, la jornada final de memercadoe convertía en un suplicio. El Sevilla vivía momentos de mucha tensión y se elevaba el tono de voz cuando Rafa Mir se personaba en las oficinas del club para pedir explicaciones sobre el golpe de timón del club en la negociación para su marcha al Valencia. El único movimiento destacable en la noche de cierre fue la llegada del joven Alejo Véliz, cedido por el Tottenham para reforzar la delantera de Quique Sánchez Flores, un jugador que no se esperaba, porque el nombre que más se repitió sin suerte fue el de delantero del Boavista, Robert Bozeník. Que no llegará. En los días previos, Víctor Orta y Del Nido Carrasco cerraron las llegadas de Lucien Agoumé y Hannibal Mejbri y dieron salida a Fernando Reges, Ivan Rakitic y Fede Gattoni. Sin embargo, no se concretaban las salidas de jugadores que están fuera de la dinámica del equipo y no le valen al entrenador como Rafa Mir, Januzaj, Mariano, Jordán o Lamela. Mucha decepción en las filas sevillistas, en otros años exultantes con las maniobras de Monchi.

Otros equipos

Del resto de equipos de Primera, se mostraron activos el Granada (se van Bryan Zaragoza al Bayern, y Weissman a la Salernitana, llegan Arezo, Piatkowski, Maouassa, Batalla, Méndez, Martínez, Corbeanu, Hongla, Pellistri y Kamil Jozwiak), el Cádiz (llegan Youba Diarra, el central sirio Aiham Ousou, el centrocampista del Hoffenheim Diadié Samassékouy cedido del Betis el delantero Juanmi, y se marcha Álvaro Negredo), y el Almería (son altas Luka Romero, Choco Lozano, Radovanovic y Bruno Langa y bajas, Mendes, Kaiky Fernandes y Akieme).

Entre los grandes el Atlético animó el mercado en la recta final del mes con las llegadas de Paulista, Vermeeren y Moldovan, mientras salían Javi Galán, Grbic y Soyuncu. El Barça incorporó al brasileño Víctor Roque, la Real Sociedad a Javi Galán y Sheraldo Becker, marchándose Momo Cho. Real Madrid, Girona y Athletic no incoporaban ningún jugador a su primera plantilla, y otros como el Getafe recibía a Ilaix Moriba y abría la puerta a Enes Unal, Choco Lozano, Mitrovic y Darío Poveda. El Villarreal se reforzaba notablemente con la llegada de Mosquera, Guedes, Bailly y Traoré, y el Celta de Rafa Benítez con Manquillo, Jailson y el argentino Tadeo Allende, y el Javier Aguirre apuntalaba su Mallorca con Nacho Vidal y Radonjic.