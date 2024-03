La escalada como terapia deportiva

La escalada es un deporte de moda no sólo por lo completo que es como actividad física, sino por todos los beneficios que reporta desde el aspecto mental.

Qué tiene el deporte de la escalada para que se haya construido un rocódromo en hospitales de Alemania, EEUU, Austria... O haya sido protagonista de estudios científicos en la Universidad de Arizona (EEUU) y Universidad de Erlanger-Nuremberg (Alemania) y empleado como método terapéutico en el parque sanitario de San Juan de Dios en Barcelona. En Reino Unido, su servicio nacional de salud pública, el NHS, destaca la escalada como una actividad beneficiosa tanto para la salud física como para la mental. De hecho, lo que más ha llamado la atención a la comunidad científica es el beneficio psicológico que se obtiene con su práctica. La escalada es un deporte de moda, también en España, y a la diversión que supone superar dificultades le acompaña una inevitable sensación de éxito y crecimiento personal que afecta positivamente a la salud mental. La escalada es más que subir una pared, es una metáfora psicológica de sí misma.

“Dos segundos después de empezar ya tienes tu primera sensación de éxito solo con dar el primer paso”. Alexis Zajetz es el psicoterapeuta del Instituto de Escalada Terapéutica de Thalgau (Austria) y en unas declaraciones a la página especializada UK Climbing resumió el poder motivador que tiene la escalada. Un paso más, una mano más: superación. Cada uno es protagonista de elegir su propio nivel para elevarlo y progresar, con los beneficios que ello conlleva. En Thalgau, desde 2005 está en funcionamiento el mencionado instituto terapéutico con resultados satisfactorios.

La escalada es ‘mindfulness’ que conecta directamente el cerebro con el instinto de supervivencia ya que éste percibe que un error puede conllevar a una caída fatal (más allá de que se vaya encordado, con casco...). “Te obliga a centrarte en el momento presente. No le permite a tu mente pensar en las cosas que te están pasando en la vida, tienes que concentrarte en no caer”, explica sobre la capacidad terapéutica de la escalada Eva María Stelzer, directora del estudio junto a Katharina Luttenberger, en declaraciones al medio científico ‘Science Daily’ dentro del artículo ‘Rock climbing envisioned as new treatment for depression’.

“Sensación de logro inmediato”

En 2017, ambas científicas de las universidades de Arizona y Erlanger-Nuremberg, respectivamente, realizaron su estudio con 100 escaladores de Alemania que habían sido enviado del hospital al rocódromo para mejorar su salud mental. Las conclusiones del mencionado estudio, comprobaron una “mejora significativa en el nivel de depresión de los participantes”, pasando de un grado de severidad moderado a uno leve. “Hay diferentes rutas de dificultad para tu nivel de actividad física, y hay un aspecto social junto con la sensación de logro inmediato al hacer búlder”, explica la científica Stelzer. Este efecto antidepresivo era más potente si la escalada se realizaba en roca, al aire libre y en un entorno natural.

Hay tantos niveles de dificultad como se quiera imaginar y la escalada es un deporte apto tanto para el profesional como para los niños pequeños o personas con alguna discapacidad física o mental. Cada uno debe resolver el problema que la pared le plantea. “Una ruta de escalada es como un puzzle que requiere de paciencia, planificación y análisis para ser completado”, señala el NHS en su página web, con lo que el cerebro comienza a ‘trabajar’ antes de poner un pie o mano en la pared.

La mejora también en personas con discapacidad mental

En el caso de personas con una discapacidad mental, en 2017 se publicó un estudio en la revista científica estadounidense de National Library of Medicine en el que se probó que la escalada era buena para lograr que niños con parálisis cerebral fueran físicamente activos. El artículo desarrollaba la mejora en la sincronización entre la corteza cerebral y los músculos con sus beneficiosas consecuencias para la vida diaria de estos niños.

La escalada, como cualquier otro deporte, evita el aislamiento social y mejora las relaciones sociales y la autoestima. En eso se basaron desde la asociación suiza ClimbAID cuando decidieron poner en marcha este proyecto destinado a comunidades desfavorecidas en su país. También se establecieron en Líbano y en Grecia, donde trataron de ayudar con su día a día a 140 niños refugiados.

La psicóloga Maria Luisa Algarrada, describió en un artículo en la revista Desnivel que “la escalada nos ayuda a conocernos mejor, y a desarrollar nuevas habilidades y capacidades personales. La escalada nos confronta con nosotros mismos [...] nos pone al límite, nos pide salir de nuestras zonas de confort, estar alerta y despiertos […]. Hace que salten los resortes de nuestros miedos e inseguridades. Nos ofrece la posibilidad de aprender a desarrollar nuevas competencias y explorar aspectos de nosotros mismos aún por descubrir”.

En definitiva, la escalada invita a cualquier individuo a superar su propios límites -sean cuales sean sus circunstancias personales, a conocerse mejor, confiar más en uno mismo y a crecer. Es un deporte muy completo y no sólo en el plano físico, sino en el mental.