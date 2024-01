Xavi recupera el victimismo de Simeone para señalar al Real Madrid: "¿Lo del Bernabéu? Va a ser muy difícil ganar esta Liga"

El escándalo arbitral que se vivió en el Santiago Bernabéu, en el que la intervención del VAR y del colegiado Hernández Maeso tomó hasta tres decisiones muy controvertidas favorables al Real Madrid que le permitieron remontar el 0-2 que sufría ante el Almería, ha tenido eco en otros campos. Uno de ellos el Benito Villamarín, en el que el Barcelona ganó con solvencia gracias a un hat-trick de Ferran Torres y un gol de Joao Félix.

Xavi copia el discurso de Simeone

Preguntado Xavi por lo ocurrido en el Bernabéu, el técnico azulgrana dejó un mensaje llamativo en la sala de prensa del estadio verdiblanco: "Yo digo lo mismo que Garitiano. Si decimos algo nos acaban sancionando. Pero ya lo dije en su día en Getafe. Va a ser muy difícil ganar esta Liga. Hay cosas que no me cuadran. Lo del Bernabéu lo ha visto todo el mundo. De todas formas seguiremos luchando...". El discurso de Xavi recuerda a aquella frase de Diego Pablo Simeone en junio de 2015 en la que denunció que "la competición está peligrosamente complicada para otro equipo que no sea el Real Madrid. Porque no puede pasar que el Real Madrid gane solamente una Liga en siete años. Entonces la veo peligrosamente preparada para el Madrid. Tristemente". Xavi no ha pronunciado el nombre del Real Madrid, pero ha puesto el foco en los blancos tras lo ocurrido este domingo ante el Almería con las decisiones de Hernández Maeso, que pitaba su primer partido a los blancos.

Las palabras de Xavi llegaban después de las protestas y las críticas de los almerienses tras lo sufrido en el Bernabéu. El más explícito fue el futbolista Gonzalo Melero, que no se mordió la lengua ante los micrófonos."Hoy nos han robado. Me jode decirlo, pero no hay por dónde cogerlo. Y ya van varias este año. Lo de hoy ha sobrepasado todos los límites, ha sido increíble. No se ha podido hacer más para que ellos ganen el partido... muchas jugadas de interpretación, como el gol con la mano: o es mano, o no, pero jamás hay que ir al VAR. Simplemente no se puede", apuntó Melero.

Garitano dice que llueve sobre mojado

El entrenador almeriense, Gaizka Garitano, también habló de la actuación arbitral: "No suelo hablar nunca de los árbitros, pero para poner una frase que diga yo, que estoy más caliente que… Si ya lo habéis visto todos, que este partido lo ve todo el mundo. No es la primera vez que me pasa esto aquí. No tengo palabras para resumir lo que ha pasado hoy. ¿Qué voy a decir? Ya habéis visto el partido, lo que ha pasado. ¿Mi opinión? Luego nos sancionan a los entrenadores por hablar. Mi opinión no sirve para nada porque ya habéis visto lo que ha pasado. He protestado muchas decisiones, no le he dicho nada, pero no podía hacer otra cosa”.

Real Madrid - UD Almería / Daniel Gonzalez

Por su parte, Marc Pubill, defensa del Almería, se mostró muy crítico con la actuación arbitral en la derrota de su equipo por 3-2 frente al Real Madrid y afirmó que “alguien” decidió que “no” podían “ganar” en el Santiago Bernabéu. “El equipo ha hecho un gran partido, nos hemos puesto por delante, pero alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar, que el partido no podía acabar así; y así ha sido”, dijo en Dazn tras el encuentro.

Hasta Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, habló de la labor de Hernández Maeso y sus consultas al VAR entendiendo las protestas de su rival, aunque luego apuntó que las decisiones de los árbitros habían sido acertadas: "Entiendo el enfado del Almería. Lo entiendo perfectamente. Creo que han sido decisiones bastante claras. Las tres han sido decisiones bastante claras".