Bryan Zaragoza, el nuevo '10' de España que electrificó a Escocia con el fútbol de calle

A Bryan Zaragoza, Luis de la Fuente le dijo que fuera él mismo. Que hiciera lo mismo en Granada. Que simplemente se comportase como el chico callejero que ha asombrado en LaLiga y que ya tiene escaparate internacional. Y eso hizo el extremo malagueño en cuanto tuvo la oportunidad de debutar con la selección absoluta, la única que conoce.

Bryan Zaragoza salió en el descanso en lugar de un Mikel Oyazarbal que había sido clave en una apática primera parte. El jugador de la Real Sociedad vive un momento dulce. El juego del equipo nacional se volcaba por la izquierda, como sucedió en la segunda mitad con la flecha del Granada. "Le doy las gracias a toda la gente que me ha apoyado en este camino. Ha sido un orgullo debutar hoy", dijo en la comparecencia posterior al triunfo frente a Escocia (2-0).

Aunque con estilos distintos. El de Oyarzabal, institucional, el de Bryan Zaragoza, absolutamente revolucionario. El debutante nunca tuvo la oportunidad de formarse en las categorías inferiores, un requisito casi imprescindible para estar en la orla de Luis de la Fuente. Sin embargo, no tuvo miedo escénico. Ni siquiera llevando en la espalda uno de los dorales que más pesan: el '10'.

Bryan Zaragoza jugó sin nada que perder, con la filosofía que él mismo propugnó en rueda de prensa. Porque lejos de tener un proceso de adaptación, la primera llamada del malagueño fue completa. Presencia, protagonismo e intervención."Salgo al campo a disfrutar, de lo contrario no estaría jugando al fútbol".

Es una forma de ver la vida en el campo que ayuda a sobrellevar momentos como el gol anulado de McTominay que encendió todas las alarmas. Bryan Zaragoza asumió, desde que saltó al campo, tareas impropias para alguien que hace una semana ni siquiera estaba en la prelista anunciada por De la Fuente. Dijo que vendría "andando" si se lo pedía el técnico riojano. Tras el partidazo que hizo ante el Barça cogió el primer tren y sigue dentro de esa locomotora por la que circula en el campo.

"El entrenador me pidió que sacara centros y he intentado hacerlo lo mejor posible", desveló Bryan Zaragoza tras el encuentro.Sacó el balón parado, no paró de moverse, tirando desmarques una y otra vez, usó cambios de orientación, se alternó de banda, le sacó una amarilla a Patterson... Como si estuviera en el patio del colegio y necesitase demostrar, antes de que toque el timbre, que la clase de A es mejor que la de B. "La verdad es que desde pequeño siempre he jugado al fútbol en la calle. Salía de entrenar e iba a la calle. Es mi fuerte".

En un contexto cada vez más táctico o físico, Bryan Zaragoza es un estado de ánimo que se contagia al resto de compañeros. Porque fue la gambeta inicial una carta de presentación tan potente que hizo sentirse vulnerables por primera vez a los escoceses, un equipo que de coraje -y también de juego- va más que dotado.

Bryan Zaragoza es un cambio de paradigma. Un talento captado fuera de las grandes canteras y que ha crecido como una persona normal. Con sus miedos y maneras. Alguien que ha aprendido la disciplina del vestuario sin que ello merme su frenética inquietud. Casi 50 años después, el Granada CF tuvo un representante en el campo. El último había sido Ángel Castellanos en 1974.

El abrazo de Morata a Bryan Zaragoza

Pocos embajadores mejores que Bryan Zaragoza, un genio comprendido que no se deja llevar por las estridencias que implica tener esta naturalidad regateadora cada vez más escasa. "Cuando juegas con futbolistas de tanto nivel es más fácil cuando te acogen como han hecho conmigo. Estoy preparado para este momento. He trabajado mucho para llegar aquí. No me imaginaba que fuera tan rápido", defendió.

La integración se plasmó en un abrazo fraterno que le dio Morata justo antes de empezar el segundo tiempo. Otro gol más en la cuenta del líder de este 'equipo', una construcción de Luis de la Fuente que permite la flexibilidad en las convocatorias. La incomodidad o los grupos, marcados por la cultura de los equipos de procedencia, no existe. Y en ese espacio de convivencia una mente abierta como la de Bryan Zaragoza, el nuevo '10' de España.