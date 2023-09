Últimas noticias sobre la convocatoria de la Selección femenina de Fútbol: la RFEF cambia la concentración de Madrid a Valencia

Gran parte de las campeonas del mundo han renunciado a ir a una convocatoria de la Selección Española hasta que no cambien las cosas que señalaron en el comunicado tras la marcha de Jorge Vilda. Montse Tomé, nueva seleccionadora, no lo ha tenido en cuenta y ha citado a las jugadoras para el partido de este viernes ante Suecia. Tomé señaló que no había llamado a Jenní Hermoso para protegerla y la delantera ha salido al paso con un comunicado.

