¿Quién es Piers Morgan? El periodista machista que Rubiales eligió para comunicar su dimisión

Luis Rubiales decidió presentar su renuncia al cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), del que había sido suspendido temporalmente por la FIFA, a las 21:30 del domingo 10 de septiembre. A las 21:54 lo hacía público a través de un documento de Google Drive colgado en su cuenta de X (antes Twitter). Diez minutos antes, Piers Morgan, periodista británico, publicaba un clip de una entrevista donde Rubiales comunicaba su dimisión.

Pero, ¿quién es Piers Morgan? y ¿por qué decidió el ya expresidente de la Federación viajar a un programa de Reino Unido? A sus 58 años, Morgan es un conocido y polémico periodista inglés vinculado desde siempre a tabloides británicos como 'The Sun'. Igualmente, ha sido presentador de realities como 'Britain's Got Talent', pero también ha trabajado en la CNN. Rubiales decidió internacionalizar su renuncia y lo hizo a través de uno de los altavoces mediáticos del sensacionalismo internacional.

Antes de la entrevista con Rubiales, su gran exclusiva fue a finales de 2022, antes del Mundial de Qatar, cuando Cristiano Ronaldo anunció en su programa 'Piers Morgan Uncesored' que ponía fin a su segunda etapa en el Manchester United. Tras publicar el fragmento clave de la conversación con el expresidente de la RFEF, Morgan explicó que Rubiales había viajado a Londres "para una entrevista de dos horas".

Definía su encuentro como "crudo, poderoso y emotivo" y se refería a los hechos sucedidos como "el beso y agarra de la entrepierna que lo han convertido en el hombre más infame del mundo". Por el momento, solo se conocen fragmentos del encuentro entre Rubiales y Morgan, pero durante esta semana se publicará la entrevista al completo. Más allá del hecho de haberse pronunciado en inglés en una cadena extranjera, la elección del periodista británico, a sabiendas de la naturaleza del caso Rubiales, genera controversia.

Morgan ha sido señalado durante años por su machismo beligerante. En 2022 compartió un tuit manifiestamente misógino que a él le pareció muy gracioso. Lo hizo durante el 8 de marzo: "¿Ha terminado ya el día de la mujer? ¡Estoy hambriento!". Lejos de ser una anécdota, sus refriegas en redes sociales contra el feminismo son constantes. En 2018, criticó un anuncio de Little Mix donde las modelos aparecían desnudas con el cuerpo lleno de insultos, los que escucharon durante años.

"Espero que llegue el día en el que te des cuenta de que hay otras formas de ser relevante sin tener que criticar a mujeres jóvenes, hermosas y exitosas por cualquier cosa que hagan. Seguro que es algo maravilloso para ti, tu carrera... O lo que queda de ella", le replicó Ariana Grande. Morgan es un encendido enemigo de Meghan Markle, a la que llamaba 'princesa Pinocho'.

Tildó de mentirosa a la mujer de Harry, quien había denunciado ser víctima de un maltrato sistemático por parte de la familia real británica. "Ahora está donde siempre ha querido: está casada y su príncipe y ella son los mejores amigos de los Clooney y de Michelle Obama. Y mientras, su pobre y arruinado padre está solo y enfermo en México", llegó a manifestar sobre Markle.

Morgan recibió un aluvión de críticas y el organismo regulador de los medios británicos investigó y terminó amparando al comunicador. Más recientemente, el periodista con el que se ha confesado Rubiales sacaba de nuevo su misoginia. Esta vez, la víctima era Madonna. "Todo eso de intentar ser una gatita sexual cuando tienes 60 años... Creo que se ha convertido en la vergüenza más grotesca de la historia del entretenimiento mundial", infería un Morgan capaz de meterse en cualquier jardín. También le pareció adecuado criticar a Julia Roberts por no depilarse las axilas.

Some people will rejoice that @LuisRubiales17 has resigned, others will think it’s wrong he’s lost his job, and may now face criminal prosecution, for THAT kiss. Whatever your view, it’s one of the most compelling interviews I’ve done, and Rubiales left nothing in the locker. pic.twitter.com/xzRFGHCacT