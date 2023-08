El tío de Luis Rubiales asegura que su sobrino "es machista"

1 Se lee en minutos EFE



Juan Rubiales, tío de Luis Rubiales y ex jefe de gabinete de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha señalado esta noche en "El Partidazo de la Cope" que su sobrino Luis, cesado temporalmente como presidente de la Federación, “es machista”. “Sigue sin entender que tuvo un comportamiento machista”, afirmó el ex jefe del gabinete de la RFEF en relación al beso en la boca que dio a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de premios en la final del Mundial femenino en Sidney.

“Siente a la mujer como un objeto”, afirmó Juan Rubiales, quien durante su etapa en la Federación explicó que su sobrino mantuvo “con María José Rienda y con Irene Lozano (ex secretarias de Estado para el Deporte) actitudes machistas y agresivas". "Con Rienda pegaba puñetazos en la mesa e Irene Lozano echó a Rubiales de su despacho", explicó Juan Rubiales, el ex jefe de Gabinete de la RFEF.

En el diario El Mundo, Juan Rubiales, comentó que “Luis Rubiales siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante, con actitudes propias de Torrente”. En declaraciones a El Confidencial, Juan Rubiales, apuntaló que su sobrino se creía “que era Kennedy”.

Interrogado sobre una de las grandes polémicas de su mandato, una fiesta celebrada en Salobreña, Juan Rubiales dijo en este mismo medio que “cuando ví a las chicas, que eran chavalas de 18, 19, 20 años, yo me encerré en la habitación”. “Entraron varias personas de la Federación y me dijeron: “¿Qué te pasa, Juan?"; "Que yo no quiero participar de esto". Incluso entró él -Rubiales- y me dijo “Tío, ¿qué te pasa?" “Que esto me parece una locura. Que estamos perdiendo la cabeza, que estás aquí con chicas de 18 años que podrían ser tus hijas”, indica en El Confidencial.

En las tres entrevistas que concedió Juan Rubiales -dijo que se comprometió con estos medios en su día y que no iba a conceder más-, el ex jefe de Gabinete de la RFEF reconoció que la Supercopa de España se llevó a Arabia Saudí y no a Qatar por un solo motivo: “Se rechazó una oferta de Qatar y se eligió la de Arabia Saudí porque Piqué era intermediario en esta última y cobraba una comisión”.