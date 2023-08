Así ha sido el discurso íntegro de Luis Rubiales y su "no voy a dimitir"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, durante su intervención en la Asamblea General. / EFE/ RFEF/Eidan Rubio

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha dado un volantazo y ha negado que vaya a dimitir, tal y como anunciaban distintos medios de comunicación este jueves. En una asamblea extraordinaria de la RFEF, ha culpado al "falso feminismo" y ha asegurado que su beso a Jenni Hermoso tras la victoria en el Mundial fue "libre, mutuo y consentido".

Lea a continuación el discurso transcrito completo de Rubiales en la Asamblea General de la RFEF:

Buenos días a todas las asambleístas y todos los asambleístas, a toda la gente del fútbol que ha querido estar hoy aquí acompañándonos, a los periodistas que son muchísimos los acreditados y, en general, a todos los que nos estén siguiendo en un momento en el que se ha generado una gran expectación.

Este es el órgano que me eligió. Este es el órgano ante el que debo dar explicaciones y estoy encantado de poder hacerlo. Así que empezamos sin más dilaciones. Quiero dar las gracias por todos los mensajes, muchísimos mensajes que he recibido de apoyo, llamadas... No he podido contestaros a todos y os pido disculpas porque, además, creo que tardaré días en contestaros. Sabéis que me gusta contestar uno a uno a cada mensaje. No he podido porque han sido muchísimos. También a la gente que no es del fútbol que me ha mostrado su apoyo, que hay mucha gente que, aunque silenciada, me está apoyando. Yo diría más que en contra.

Quiero pedir perdón sin paliativos de ninguna clase por un hecho que ocurrió en el palco. Lo voy a explicar ahora por qué estoy aquí, para explicarme. Cuando en un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo que ya habéis visto, pero voy a proceder a explicarlo. Mirando a Jorge Vilda: hemos pasado mucho, Jorge, mucho este último año. A otro nivel, mucho más pequeñito, pero te han querido hacer a ti lo mismo que ahora me están haciendo a mí: un discurso falso tratar de transformarlo en verdad.

Hemos sufrido mucho. Hemos pasado por mucho. Hemos tragado mucho. Pero hemos estado juntos. Tú y yo y tu equipo, que agradezco que esté aquí. No sabía que iban a venir, y lo agradezco. Pero fíjate. Me emocioné muchísimo, mucho, hasta el punto de perder el control y llevarme las manos ahí en el momento en el que, nada más ganar el Mundial, tu primera reacción, fue girarte al palco y dedicármelo. Me hiciste así varias veces. Yo también te dije: no, no, tú, tú, tú. Y en ese momento te hice esa señal de 'ole tus huevos', con perdón. Desde luego tengo que pedir disculpas a Su Majestad la Reina, a la Infanta, a la Casa Real y a todo aquel que se haya sentido ofendido, porque entiendo que es un gesto poco edificante. Por tanto, repito, en ese aspecto mis más sinceras disculpas. Me conocéis. He estado en infinidad de actos, en infinidad de palcos y nunca me había comportado así. La emoción era grande y todo lo que habíamos pasado también, habíamos sufrido mucho. No me justifico. Perdón.

Segunda cuestión. El beso. El pico, más un pico que un beso. Quiero dar mi explicación también y decir que, por supuesto, quien vea el video entenderá que ante 80.000 personas en el momento, ante millones de personas de manera televisada, ante toda la gente que había allí —entre ellas parte de mi familia, mis hijas— el deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podría tener dándole un beso a una de mis hijas, ni más ni menos. Por lo tanto, no hay deseo y no hay posición de dominio.

PI STUDIO

Y además eso toda la gente lo comprende también, aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos de los medios, tanto los que están dominados o rindiendo pleitesía al señor Tebas, como los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país. Fue un beso. Fue un beso espontáneo. Si hay que poner una foto con las dos manos y paralizar, pero yo voy a contar ahora la secuencia completa. Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. Esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país, de que fue sin consentimiento. No, fue consentido, fue consentido. Miren ustedes, esta jugadora falló un penalti. Yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, con todos los miembros de la expedición. Hemos sido una familia durante más de un mes. Y tuvimos momentos cariñosísimos en esta concentración.

(Hija mía, no llores. Tienes que estar tranquila, contenta y orgullosa de quién es tu padre. Tienes que estar orgullosa de quién es tu padre.)

En el momento en el que apareció Jenni, ella me levantó a mí del suelo. Me cogió por las caderas, por las piernas. No recuerdo bien. Me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos. Y yo le dije: “Olvídate del penalti, has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial”. Ella me contestó: “Eres un crack”. Y yo le dije: “Un piquito”. Y ella me dijo: “Vale”. Fue el piquito durante todo este proceso, con varios manotazos en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado y yéndose riéndose. Esa es la secuencia de todo. Que todo el mundo entendió como una anécdota y sobre todo, lo más importante, ella dijo que era una anécdota y demás. De la anécdota del 'no pasa nada', del tal... empiezan todas estas presiones, se pasa al silencio de la jugadora y después a un comunicado que, la verdad, yo no termino de entender.

PI STUDIO

Aquí no se está tratando de hacer justicia. Eso es falso. Se está ejecutando un asesinato social. A mí se me está tratando de matar. Y voy a decir una cosa más allá de mi situación personal. Como español, creo que tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos. Porque miren ustedes, si ustedes compran un décimo de lotería a medias con su vecina y le tocan 200 millones de euros, lo más probable es que cuando se encuentren en el momento después del sorteo, pues hagan cualquier barbaridad o se den un pico, o se cojan en brazos o lo que sea. Y ahí no hay ningún contenido sexual. Y ser campeón del mundo. Ser campeona del mundo es lo más grande que hay en el fútbol. No hay nada más grande que eso, que hemos luchado mucho por eso y hemos hecho mucho también los dirigentes, también estos que están aquí. Luego lo voy a explicar lo que hemos hecho.

Desde hace cinco años van a por mí con todo. Por tierra, mar y aire. Decenas de querellas. Yo creo que pasaré las cien. Denuncia en todo tipo de juzgados, peticiones de inhabilitación continua en el CSD. Si siempre es el mismo, él y sus títeres siempre son los mismos. Sí lo sabemos. Lo dije aquí cuando tomé posesión. Algunos poderosos les va a molestar que yo esté aquí porque voy a hacer del fútbol modesto un fútbol digno, que es lo que estoy haciendo.

Quiero decir mirando a mis hijas que hoy tienen que aprender una lección sobre lo que es la igualdad. La igualdad no es diferenciar cuando hay una opinión entre lo que dice el hombre y lo que dice la mujer. Hay que diferenciar entre la verdad y la mentira. Y yo estoy diciendo la verdad. Hijas, aprendedlo, vosotras sois feministas de verdad, no el falso feminismo que hay por ahí. El falso feminismo no busca la justicia, no busca la verdad, no le importan las personas. Lo repito, están preparando una ejecución para ponerse una medalla y decir que están avanzando. Pero si es que así no estamos avanzando, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Han tardado cuatro o cinco días en felicitarnos por el Mundial. Eso sí, intentar matar a un hombre por esta situación desde el primer momento. No les importan las personas.

Miren, la señora Yolanda Díaz, la señora Montero, la señora Belarra, el señor Echenique se han referido a esta acción con la palabra vejar, violencia sexual, sin consentimiento, agredir. Por dios, qué pensarán las mujeres de verdad que han sido agredidas sexualmente. ¿Qué pensará una mujer que de verdad se le ha obligado y se le ha agredido sexualmente? A estas personas que han dicho esto de mí, que me han acusado, que están tratando de asesinarme públicamente: me voy a defender. Me voy a defender como cualquier español donde se tiene que defender: en los juzgados. Voy a ejercer acciones contra estas personas.

Y claro, al abrigo de estas personas, los títeres del de siempre, los cuatro o cinco que siempre aparecen. Que si una denuncia, que si una declaración. Si los conocemos, los conocéis. El fútbol español sabe perfectamente quién es quién. La falsas feministas que destrozan a las personas, que no nos felicitaron por ser campeones del mundo. Jorge, porque también había hombres allí. Son campeonas las 23 jugadoras, las que más. ¿Pero no eres campeón tú, no es campeón, Carlos, el entrenador de porteros o Rubi, Rubén? Son campeones. También había hombres y mujeres, un grupo, y el plural masculino en España incluye tanto a mujeres como a hombres. Por lo tanto, no nos acomplejemos y sigamos utilizando 'campeones' para hablar de hombres y mujeres. Todos ustedes, todo el fútbol español, son campeones del mundo del Mundial de FIFA femenino, todos ustedes.

El amarillismo del falso feminismo y, bueno, pues ya sabemos Tebas y los de siempre, han apretado mucho. Gran parte de la prensa de este país me va a seguir matando, pero que no me importa porque yo sé la verdad. A mí lo que me importa es la verdad y lo que piense en mi familia y la gente que me quiere, que es mucha en este país y hasta los que no me conocen, que a partir de ahora me valoran más. La verdad es la verdad. Podrán seguir con esta campaña de asedio. Hombre, no es agradable. No voy a decir que no me importa, pero en lo profundo de mi corazón sí que no me importa. No es una cuestión ni de soberbia ni de prepotencia, es una cuestión de humildad. Estoy dispuesto a ser vilipendiado por defender mis ideales y defender la verdad. Y voy a seguir así. Y os voy a decir una cosa: lo mejor del fútbol sois vosotros. Está aquí: esta gente que me ha confiado poder ser presidente estos cinco años. Soy un hombre feliz y pleno y eso os lo debo a esta Asamblea. Ese es el fútbol que hemos levantado, un fútbol que estaba arruinado cuando llegamos.

En nuestro país hace falta que se mejore en salarios, en vivienda, en sanidad. Hemos vivido una pandemia y le debemos mucho a nuestra sanidad. Pero desde luego tenemos que mejorar mucho en libertades. Estamos bajo, en algunos casos, una situación de falta de libertad total. Hay gente aquí que ha recibido presiones de medios, de determinados partidos. 'Oye, a ver qué haces, a ver qué votas'. No se va a votar nada hoy, no os preocupéis. Es más, he recibido mensajes de medios de esta asamblea que me han dicho que 'no dimitas, sé fuerte' y luego han enviado notas de prensa porque están en una asociación que ha recibido presiones diciendo 'esto no está bien'. Eso está pasando en este país. Eso es condicionar la libertad de las personas.

Ha llegado el momento de decir algo en un día en el que entiendo el revuelo que se ha formado. Ya he pedido perdón por el gesto que me parece muy desafortunado. Y el asunto del beso que ya he dicho que es libre, es mutuo, es consentido, pero tengo que pedir disculpas por el contexto en el que se produjo. No estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado también en eso.

¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.

Y les digo más. He recibido muchas presiones. Yo también, no solo ustedes. Me han llegado muchos comentarios. Me han dicho que lo mejor era que dimitiera porque si no, probablemente el lunes a alguien se le ocurra sacarme del foro, buscar la fórmula. Pero bueno, estamos en un país donde la ley impera, donde tiene que haber un motivo para que te saquen de un lugar. ¿Y digo yo qué es lo que he hecho? ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí? Hombre, yo agradezco que, en ese aspecto, estar en España me dará la posibilidad de si alguien comete semejante atrocidad poder defenderme y llegar hasta el final. Quien me conoce sabe que voy a luchar hasta el final. Hasta el final. También espero que se cumpla la ley y por tanto, que como no hay nada para cometer semejante acto, no se produzca.

La prensa ni busca la justicia ni, en muchos de los casos, busca la verdad. ¿La libertad de prensa existe en nuestro país? Yo ya lo vengo diciendo mucho tiempo, que cuando hay determinada prensa que sirve a determinados intereses espurios por cuestiones económicas o por otras cuestiones aún peores, se pierde parte de la libertad. También hay excepciones, lo he dicho antes, pero la realidad hoy en día es que esta campaña no responde ni a la verdad ni a la justicia. Esa es la realidad. Cinco años de cacería. Se me ha acusado de robar. De cobrar comisiones. De usar dinero federativo mal empleado. De beneficiar ilegalmente a terceros. Se lo digo aquí. Jamás van a demostrar nada de eso porque jamás he hecho nada de eso. Nunca en mi vida me he llevado un céntimo que no sea mío. Nunca en mi vida he beneficiado ilegalmente a nadie. Nunca en mi vida. Nunca desde esta institución se ha utilizado sus fondos de manera indebida, pueden estar ustedes bien tranquilos. Es más, hemos implementado todos los mecanismos de control, de gestión, de transparencia. Todos. Pasando a ser la segunda federación del mundo, pasando a ser la federación más valorada en cuanto a transparencia y buena gestión. Esta Federación. Eso lo hemos hecho nosotros con vuestro apoyo.

La gestión. Vamos a hablar de gestión, que eran parte de los de los puntos del orden del día. A nivel económico hemos pasado de 130 millones a estar por encima de los 400 hoy en día. Hablando de los objetivos más importantes, tenemos la posibilidad muy cierta y muy cercana de organizar un Mundial en el 2030, que quiero agradecer a Fernando Gómez, presidente de la Federación Portuguesa, que quiero agradecer al señor Fouzi, presidente de la Federación Marroquí. Tenemos la situación de Ucrania que tenemos. Vamos a ver, pero tenemos muchas posibilidades de traer ese Mundial a España con la creación de puestos de trabajo, con la riqueza fantástica que llegaría a nuestro país, con la dimensión positiva que tendría. Y eso humildemente les digo que también algo tendré yo que ver, aunque sea un poquito.

A nivel deportivo. En estos cinco años hemos alcanzado dentro del fútbol masculino las más altas cotas dentro del deporte mundial. En categorías inferiores y recientemente con Luis de la Fuente al mando fuimos campeones de la UEFA Nations League. Para mí, el trofeo más difícil que hay en el mundo. Obviamente nos gustaría más ganar un Mundial, pero no hay trofeo más difícil en el mundo que ganar la UEFA Nations League. Que hay que agradecérselo también a la etapa de Luis Enrique, que nos llevó la fase final. Pero aquí hay que agradecerle muchísimo a Luis de la Fuente.

Fútbol femenino, de casi 3 millones de euros entonces a 27 millones. Hemos multiplicado por nueve. He tenido muchas reuniones con Jorge Vilda. Necesitamos más fisios. Necesitamos que los entrenadores estén todo el año aquí. Pero Jorge, si solo vienen a las concentraciones, no Luis, tienen que ir a ver jugadoras, tienen que estar trabajando, tienen que tener los mejores mecanismos, tienen que tener los programas para ver cómo nuestras jugadoras evolucionan. No hay ninguna federación en el mundo que tenga más selecciones inferiores que la nuestra. Ninguna. No hay ninguna federación en el mundo y lo hemos visto allí que tenga una delegación tan completa con su nutricionista, con un equipo médico amplísimo. Con cocineros. Con seguridad, etcétera.

Eso sí, en institucional éramos los que menos llevábamos de todo. Estaba Ana, estaba Ángeles, estaba Rafa y estaba yo, cuatro personas. Cuando prácticamente todas las elecciones no estaba el presidente de casi ninguna selección. No, los presidentes iban si ya pasaban a cuartos. Yo he estado desde el principio, hemos sido cuatro y otros eran 15 o 20. Nosotros hemos puesto énfasis en lo que nos ha pedido Jorge Vilda. Jorge, qué emoción sentí. Creo que ha sido el día más feliz de mis cinco años y pico de mandato, cuando pitó el final la colegiada y nos proclamamos campeones del mundo de fútbol femenino, campeonas del mundo. Por eso quiero hacer un anuncio aquí que tú no sabes. Y perdóname, Jorge. He activado los mecanismos para que Andreu, comienzo una negociación contigo en la que te invito a que te quedes con nosotros los próximos cuatro años cobrando medio millón de euros al año. Lo mereces.

PI STUDIO

Y quiero decir otra cosa. Había gente que ha dicho por ahí que cobraba medio millón. No lo voy a decir. 170.000 euros, o 160, 180. No sé lo que cobraba Jorge. Eso sí, si dejaras de ser director deportivo me gustaría que la directora deportiva fuera Montse. Salvo que quiera seguir siendo segunda entrenadora, pero creo que Montse ha hecho un gran papel y se merece también un buen contrato. Oye, yo no veo incompatibilidad en que sea directora deportiva y segunda entrenadora. Es una cuestión que tendréis que hablar con Andreu y por supuesto todo el equipo. Ya sabéis que vais a renovar y que vamos a hablar y que va a haber una mejora económica. Pero es que te lo mereces, Jorge. Es que hemos pasado mucho. Mucho. Yo siempre he dicho que eras de los mejores entrenadores del mundo en fútbol femenino. Sinceramente: digo que eres el mejor.

Gestión del fútbol femenino. Aquí hay clubes de fútbol femenino que recibían 0 euros y que ahora reciben 100.000 o 200.000 euros de la Federación para salir adelante. Aquí hay clubes que saben que lo que digo es verdad. Aquí hay futbolistas que saben que cuando se retiren van a tener un plan de ahorro puesto con fondos federativos para que puedan empezar de nuevo, para que las niñas que comienzan como mi hija pequeña Elena, si tienen la esperanza de llegar a ser alguna vez jugadora, no aspiren a ser campeonas del mundo, porque esas son unas pocas privilegiadas, pero aquellas que ganan un poquito de dinero tengan una ayuda de la Federación para emprender cuando se retiren.

Hay tantas cosas en el fútbol femenino que hemos hecho que sería imposible decirlas aquí. Eso es igualdad y eso es feminismo. Eso sí es igualdad y feminismo. Miren, yo tengo tres pasiones en mi vida: mi familia, mis hijas, mis padres, mis amigos, que para mí son mi familia. Algunos de ellos han venido de Granada a estar conmigo, aunque tengo amigos en muchas partes, no solo en Granada. El fútbol lo llevo practicando desde que mi padre me regaló las primeras botas de fútbol Adidas con tres años y me puso la camiseta del Motril Club de fútbol con tres años. Papá. Vamos a aguantar el tipo porque si no, yo me emociono. Es lo que he hecho toda mi vida: jugar al fútbol. También he podido estudiar, he podido ir al conservatorio de música, he podido hacer muchas cosas porque he tenido muchas facilidades gracias a unos padres que se han entregado a mí y me han enseñado y han hecho de mí lo que hoy en día soy.

Mi otra pasión aparte de mi familia y el fútbol es mi país. Amo a mi país. Me duele mi país. Las cosas que están mal me duelen. Cuando me equivoco también me duele. Y pido perdón por mis errores sin paliativos. Pero no merezco, repito, esta cacería que llevo sufriendo cinco años. Cada día. Durante cinco años. Voy a seguir luchando como me enseñaron mis padres, como me enseñaron mis entrenadores, como me enseñaron mis compañeros. Veo ahí un entrenador que he tenido, Manolo. Veo a Miguel, que es asambleísta y fue también preparador físico mío, como me habéis enseñado vosotros.

Noticias relacionadas

Voy a seguir luchando. Como me han enseñado mis maestros. Y voy a seguir siendo un hombre feliz y pleno. Pese a todo lo que hay, soy un hombre feliz y pleno conmigo mismo. Llevo mucho tiempo trabajando sin vacaciones. Uno es una persona y aparte de reconocer errores también acierta muchas cosas, creo que hemos acertado gracias al equipo que tengo en muchas cosas, también necesito descansar. Después de esta asamblea, me iré a descansar unos días. Con mi madre, con mi hermana, con mi sobrino. Con mis hijas. Y espero poder desconectar. Espero que se siga haciendo justicia. Que se haga justicia. Y estaré en Motril. Por cierto, mañana a las 19.30 de la tarde en el polideportivo de Motril me pondré de nuevo la camiseta del Motril para jugar con mis compañeros con los que empecé a jugar hace casi 40 años, cuando era un crío de cuatro o cinco años con todos ellos.

Aquí está la verdad. Sin amarillismos. Aquí está la verdad de lo que ha sucedido. La gente de bien sabe perfectamente que no hay nada más. Y estas son mis explicaciones. Muchas gracias.