Rubiales pide perdón por su polémico beso a Jenni Hermoso: "Me he equivocado"

El presidente de la Federación ha querido zanjar la polémica por su celebración inapropiada plantándole un beso a Jenni Hermoso tras conseguir el primer Mundial femenino con un vídeo pidiendo disculpas. "Estamos ante un hecho histórico. Ante la consecución de un Mundial. Para esto llevamos trabajando mucho tiempo en la Federación. Pero también hay un hecho que tengo lamentar entre una jugadora y yo, con la que tengo una magnífica relación... al igual que con otras. Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. En un momento de máxima efusividad y sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió. De una manera espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes", advirtió el dirigente en un vídeo difundido en las redes sociales de la Federación.

"Aquí no se entendía, lo veíamos como algo natural y normal. Pero fuera se ha creado revuelo por gente que se ha sentido dañada. Tengo que disculparme, no queda otra. Cuando uno es presidente de la Federación, sobre todo en este tipo de ceremonias y ocasiones...", añadió mirando a cámara.

"Hay unas declaraciones, por mi parte, dentro de este contexto, donde digo que esto me parece una idiotez. Es por eso, porque aquí dentro no se le daba la más mínima importancia. A fuera sí que se la han dado. Quiero disculparme ante esas personas porque entiendo que si desde fuera se ha visto de otra manera seguramente tendrán sus motivos", relató Rubiales sobre las declaraciones que dio tras la final a la Cadena Cope, donde tildaba de "idiotas" y "estúpidos" a aquellos que criticaban su actuación.

"No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad", se defendía entre risas el domingo el presidente de la Federación. "Es un pico de dos amigos celebrando algo... No estamos para gilipolleces. Yo, con todo lo que he pasado... Más gilipolleces y más tontos del culo, no. No hagamos caso y disfrutemos de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo... Es una cosa sin maldad. Si hay tontos, que sigan con sus tonterías. Hay más tontos que ventanas. Vamos a hacer caso a los que no son tontos... Es una cosa sin maldad y una tontería, si la gente quiere perder el tiempo en ello...", explicaba el presidente de la Federación en la Cadena Cope.

"Si yo pienso lo mismo", apuntaba el periodista Juanma Castaño, ante los argumentos de Rubiales. "Las que se cabrean es porque nunca les han dado un beso a ellas", decía Manolo Lama en el mismo programa ante la estupefacción del resto de tertulianos. El programa, que estuvo centrado en la polémica, fue una muestra más de como un acto de acoso es toma a risas, quitando hierro a una situación grave.

EL PROTAGONISMO, A ELLAS

Rubiales, en su vídeo de disculpas, ha pedido que el país entero se centre en celebrar con sus futbolistas el Mundial conseguido y que deje la problemática atrás. "Por último, estoy apenado porque, en el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino y en general, esto haya empañado en cierto modo la celebración. Hay que darle el mérito a estas mujeres, al equipo liderado por Jorge Vilda y esto hay que celebrarlo por todo lo alto", concluyó.