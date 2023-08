Álvaro Martín: "Llego en la mejor forma posible al Mundial"

Álvaro Martín, ambicioso y optimista de cara al Mundial

El Mundial de Atletismo de Budapest comenzará el sábado con los 20 kilómetros marcha masculinos a las 8.50 horas, una prueba en la que la delegación española tiene fundadas opciones de medalla sobre todo con el llerenense Álvaro Martín (oro en los dos últimos Campeonatos de Europa), el madrileño Diego García (bronce en el pasado Europeo y plata en el de 2018) y con Luis Alberto Amezcua. Después, el próximo jueves a partir de las siete de la mañana 'doblará' en los 35 km.

A un mes escaso de terminar la carrera de Derecho, Álvaro Martín llegó el martes a Budapest y ya vela armas de cara a una nueva reválida universal después de su sensacional cuarta plaza en los Juegos de Tokio y la séptima en el pasado Mundial. Después de rondar su primer podio a nivel universal, Hungría se presenta como una oportunidad que no quiere desaprovechar.

Con 29 años y en plena madurez, se ha convertido en una de las voces más críticas contra las instituciones en una defensa a ultranza de la marcha, la especialidad que más alegrías ha dado al atletismo español y que está en peligro de muerte por la política hostil que mantienen el Comité Olímpico Internacional y World Athletics sin que la Federación Española haya tratado de frenarla de manera vehemente. Martín explicó sus expectativas vía telefónica en una conversación con Prensa Ibérica centrándose por ahora en los 20 km.

Lo primero, ¿cómo se encuentra casi en vísperas de los 20 km del sábado?

Las sensaciones son muy buenas, porque estoy haciendo la temporada más regular de mi vida y llego en el mejor estado de forma posible de cara al Mundial.

Podría llegarse a los 30 grados pasado mañana durante la prueba. ¿Puede un hándicap o lo tienen controlado?

A ver, el calor puede ser un condicionante para todos, pero no me ha sorprendido tanto. Estamos en veranos y sabíamos que podría hacer calor aunque hablemos de Budapest. Además, para los que somos del sur puede ser un poco más fácil y venimos de hacer un gran trabajo en Font Romeu.

Martín lleva dos oros europeos seguidos en 20 km marcha / EFE

¿Le preocupa más Álvaro Martín o los rivales?

Ni uno ni lo otro. Me dan igual los rivales y en cuanto a mí estoy en bastante buena forma, así que estoy tranquilo en las dos cosas. Al final las marcas que llevamos son solo referencias y lo importante será lo que seamos capaces de hacer el sábado.

En el Campeonato de España se probó en los 10.000 metros marcha y ganó con autoridad aunque acabó bajando el ritmo. ¿Acabó satisfecho?

Fue un test y lo valoro positivamente aunque es verdad que bajé un poco el ritmo en los últimos kilómetros. Hacía mucho calor y mucha humedad en Torrent, pero me encontré bastante bien y las conclusiones fueron positivas.

¿Valora más la cuarta plaza en los Juegos que los oros en los dos últimos Europeos?

Por supuesto y además sin ninguna duda. Hay que ser ambicioso. Los dos títulos europeos son importantes, pero trabajamos para estar arriba en los Mundiales y en los Juegos. Incluso valoro tanto la séptima plaza en el Mundial de Doha como esos dos oros, porque queremos aspirar a lo máximo.

Se ha erigido en portavoz de la marcha ante la cacicada de las instituciones, que quieren acabar con ella...

Bueno, que otros muchos también han alzado la voz, ¿eh? Vivimos una situación inédita y creo sinceramente que tenemos que seguir luchando. Es un tema extradeportivo y ahora lo que importa es la competición, pero es mi línea de comportamiento y la voy a seguir manteniendo.

Álvaro Martín, con la bandera de Extremadura / EFE

Usted ha desarrollado parte de su carrera, pero McGrath (oro europeo sub’23) o Sofía Santacreu (oro mundial sub’20)...

¡Es una pena sobre todo por ellos! Yo ya he hecho mi carrera. Me duele mucho por las nuevas generaciones, porque se echarían a perder muchas joyas de la marcha. Aún así somos optimistas y al final entre todos vamos a conseguir rescatar la marcha.

Ahora toca volver a reivindicarse y ofrecer espectáculo...

Y demostrar que la marcha tiene presente y futuro. Los atletas internacionales estamos en contacto, pero ahora nos vamos a reunir y tenemos que hablar si hacemos alguna acción simbólica como en Podebrady.

¿Qué queda del Álvaro Martín que fue quinto en el Mundial Junior de Barcelona’12?

11 años son muchos (ríe). He mejorado en muchos aspectos como la experiencia, pero mantengo la ambición y las ganas de aprender y de seguir luchando, porque todavía no he alcanzado mi límite.

Para acabar, ¿tiene claro el plan de carrera?

Tengo varios escenarios y me veo preparado para dominar bien cualquiera de ellos. Llego en mi mejor forma y el objetivo es sacar a relucir todo el trabajo que hemos hecho, primero el sábado en los 20 y después el jueves en los 35. En ese caso estaría satisfecho.