Nacho renovará un año con el Real Madrid, que apuesta por un mercado español y 'low cost'

Nacho celebra un gol anotado con el Real Madrid esta temporada ante el Cádiz. / CRISTINA QUICLER / AFP

La 'Summeriana' es un concepto nacido en redes sociales que sirve para agrupar todos los rumores y fichajes que rodean al Real Madrid. El término, relacionado con el periodo estival, valdría para cualquier otro equipo, porque expresa el torrente emocional que el aficionado tiene con los nombres que van y vienen de los despachos. Normalmente, la 'Summeriana' se alarga meses, pero este año Florentino Pérez ha acelerado el ritmo y lo ha hecho, salvo en el caso de Bellingham, apostando por jugadores españoles.

Dolor por la escasa participación

A los regresos de Fran García y Brahim Díaz, se unirá Nacho, quien en una entrevista con La 1 ha confirmado que renovará un año más con el Real Madrid. "Voy de la mano con mi club y con mi familia. Siempre hay ofertas de fuera, pero he decidido quedarme un año más. Estoy contento por ello y con ganas de seguir", afirmó desde la concentración de la Selección española en Las Rozas previa a la Nations League.

De este modo, el central, que ingresó en las categorías inferiores del Real Madrid en 2001, cuando era alevín, seguirá vinculado a una entidad en la que no se había sentido valorado en los últimos tiempos. Nacho había confesado públicamente hace meses que su futuro estaba en el aire y que lo había pasado mal por la escasa participación que había tenido. "Me merecía jugar más. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza", desvelaba antes de la ida de los octavos de Champions en Anfield.

Nacho será el capitán del Real Madrid

Noticias relacionadas

La extensión de su contrato viene con el premio de la capitanía. Un reconocimiento para este 'one club man', algo no siempre fácil cuando se viste una camiseta tan pesada como la del Real Madrid. La relación de Nacho durante la década que ha cumplido en el primer equipo ha tenido idas y venidas, pero tanto él como su entorno, en los momentos de duda, han decidido el camino de la continuidad.

La estrategia del Real Madrid, más allá de la apuesta por Bellingham como jugador franquicia en el centro del campo, ha pasado en los últimos días por asegurar el futuro nacional. Una tendencia opuesta a la demostrada en la última campaña, donde en varios partidos Ancelotti no alineó a un solo jugador español. El primero en confirmar su vuelta fue Fran García, después el conjunto blanco hizo lo propio con Brahim y a esos podrían unírseles el jugador del Getafe David Soria como refuerzo para la portería y Joselu para la delantera.