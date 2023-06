La vergonzosa agresión de unos hinchas a un niño de 8 años con cáncer cerebral

PI STUDIO

Los ultras son la vergüenza del fútbol. Lo han sido siempre y lo seguirán siendo mientras que no sean erradicados por completo de los estadios de todo el mundo. Estos grupos extremistas, caracterizados por su violencia y comportamiento agresivo, empañan la emoción y el disfrute que deberían rodear al deporte. Pero, a su ya de por sí indecoroso historial, acaban de sumar un acto tan vil como difícil de explicar.

Este domingo, varios aficionados ultras del Ajaccio, equipo de la Ligue 1 francesa, agredieron a un niño de ocho años con cáncer cerebral y a su familia en el partido ante el Olympique de Marsella. De acuerdo al testimonio de la madre del niño, un grupo de seguidores del Ajaccio les atacó al ver al menor vestido con el uniforme del Olympique..

La Fiscalía de Ajaccio, en la isla francesa de Córcega, ha abierto una investigación de los hechos. La víctima se llama Kenzo y había llegado hasta Ajaccio con su familia desde Roquefort-la-Bédoule, en la zona de Bouches-du-Rhône, para cumplir el sueño de ver jugar a su equipo en la que era la última jornada de la Liga francesa 2022-2023.

"Eran quince, así que no pude hacer nada. Me pasaron por encima, abrieron la puerta del camerino, le dieron dos puñetazos en la cara a mi marido, empujaron a mi hijo, que se cayó y se golpeó toda la cara con la barra de hierro del asiento", explicó a la radio pública France Bleu la madre del menor, llamada Amandine.

"Le arrancaron la camiseta y se la quemaron. Estamos conmocionados, no podemos superarlo", agregó.

La Fiscalía ha abierto una investigación tanto por este incidente como por una agresión sufrida por un periodista.

⚽️ Ajaccio-OM: "Ils nous ont pris nos maillots et les ont brûlés"



Kenzo, 8 ans, atteint d'un cancer du cerveau et supporter de l'OM a été agressé par des supporters d'Ajaccio. Il témoigne avec ses parents sur BFMTV pic.twitter.com/xjSMNosRvz — BFMTV (@BFMTV) 4 de junio de 2023

El Ajaccio-OM venía dejando incidentes graves ya desde el viernes pasado, cuando en la noche cuatro personas sufrieron heridas leves y una fue detenida en los enfrentamientos que se desataron entre los hinchas de los dos clubes (entre los que no existe una historia de animosidad especial).

El sábado se jugó el partido -que terminó con victoria local por un gol- tras haberse dispuesto un dispositivo de seguridad especial para acompañar a los alrededor de 600 aficionados del OM que se esperaban en la isla.

