Max Verstappen renueva con Red Bull hasta 2028

El neerlandés Max Verstappen, vigente campeón del Mundo de Fórmula Uno, ha renovado su contrato con la escudería austríaca Red Bull, que llegaba hasta finales de 2023, cinco años más hasta 2028, según ha hecho público el equipo.

