Ricky Rubio se 'rompe' en su mejor momento con una preocupante lesión en la rodilla

El base Ricky Rubio sufrió esta madrugada una lesión en su rodilla izquierda en los minutos finales de la derrota de Cleveland Cavaliers ante New Orleans Pelicans (108-104), un duelo en el que el español estaba firmando una de sus mejores actuaciones en la NBA, rozando el 'triple-doble'.

Cuando restaban poco más de 2 minutos, Ricky Rubio resbaló al intentar una entrada a canasta, lastimándose la rodilla izquierda entre aparentes gestos de dolor. El español tuvo que ser ayudado por sus compañeros Isaac Okoro y Kevin Love para salir de la pista. Tal y como confirmó su entrenador, J.B. Bickerstaff, el jugador pasará evaluación médica para conocer el alcance de la lesión.

Ricky Rubio was helped off the court after suffering an apparent injury on this play. pic.twitter.com/QuNciWZB2y