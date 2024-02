Lauryn Hill: la estrella díscola que abrazó la Biblia y renunció a la fama

A mediados de los noventa, mientras formaba parte del trío The Fugees junto a Wyclef Jean y Pras, muchos advirtieron que Lauryn Hill tenía madera de superestrella. Cierto es que su álbum de debut, Blunted On Reality, pasó del todo inadvertido en 1994. Pero las tornas cambiaron radicalmente dos años más tarde con The Score. Gracias a Ready Or Not, cuyo estribillo tomaba prestado un tema de The Delfonics, o la versión del popular Killing Me Softly with His Song de Roberta Flack, despacharon 17 millones de copias. La prensa y el público les adoraba. Y parecía que había The Fugees para rato. Sin embargo, de forma inesperada, la banda se separó en 1997 para tomar caminos separados.

Tal como Jean desveló tiempo después, el cisma se produjo a finales de 1996. Concretamente, cuando Hill esperaba su primer hijo. Estando él casado con la diseñadora Marie Claudinette, la artista trató de convencerle de que la criatura era suya. En realidad, el padre era el exjugador de fútbol americano Rohan Marley, hijo del legendario Bob Marley. “En ese momento algo murió entre nosotros. Estaba casado y Lauryn y yo teníamos una aventura, pero ella me hizo creer que el bebé era mío, y eso no lo podía perdonar. Ya no podía ser mi musa. Nuestro hechizo de amor se rompió”, escribió Jean en sus memorias Purpose.

Con apenas 22 años, tras dar a luz, Hill se encerró en un estudio en 1997 para grabar The Miseducation of Lauryn Hill. Editado el 25 de agosto de 1998, de inmediato se convirtió en un trabajo de culto del neo soul y el R&B. Tanto el sencillo Doo Wop (That Thing) como el largo debutaron en la cima de las listas estadounidense. Y en piezas como To Zion, dedicada a su niño, no dudó en dar una sonora bofetada a los magnates de la industria que le aconsejaron abortar si pretendía triunfar en solitario. Afortunadamente, no les hizo caso. Aparte de vender 20 millones de copias en todo el mundo, el disco se alzó con cinco Grammys el 24 de febrero de 1999. Entre ellos, el de Mejor artista novel y Álbum del año, el más preciado de todos. Ninguna otra mujer había conseguido antes tantos gramófonos en una sola noche.

Declicó el cine

En adelante, nada volvió a ser igual. El colectivo de músicos New Ark interpuso una demanda contra ella, su mánager y Columbia Records, alegando que se no se había acreditado correctamente su contribución como compositores en trece de las catorce canciones del elepé. Al final llegaron a un acuerdo extrajudicial de cinco millones de dólares, pero el episodio le hizo desconfiar de la gente y bajarse del tren de la fama. Una de las pocas personas en las que confiaba en aquella época era el Hermano Anthony, un guía espiritual que le instó a estudiar la Biblia, alejarse del estilo de vida de las celebridades y frenar su prometedora carrera. De hecho, declinó participar en taquillazos de Hollywood como Dreamgirls, Los ángeles de Charlie o El caso Bourne.

"Todo el mundo me pregunta: ‘¿Cuál es tu próximo movimiento?'. Mi objetivo es simplemente ser una buena madre. Si pudiera hacerlo correctamente, sería muy, muy feliz. Amo la música y siempre doy el 100%, pero ahora tengo que poner el 200% en ser madre”, confesó en una entrevista que concedió en 1999. Sus prioridades eran otras: entre 1997 y 2008 tuvo cinco hijos con Marley. En 2011, justo al separarse de él, amplió la familia con uno más. Hasta la fecha, no ha hecho público quién es el padre.

Los nuevos temas se hicieron de rogar. Y cuando llegaron, supieron a poco. El 21 de julio de 2001 accedió a grabar un concierto desenchufado para la MTV, pero el canal no lo estrenó hasta mayo de 2002. Lo que ocurrió esa noche se plasmó en un álbum, titulado MTV Unplugged No. 2, vapuleado por la crítica y sus fans. ¿El motivo? Acompañada de una guitarra acústica, Hill se dedicó a tocar tres meros acordes y canturrear, con las cuerdas vocales dañadas, un repertorio más propio de una artista folk que de una estrella de su calibre. Los largos soliloquios que se marcó tampoco fueron de gran ayuda. Entre otras perlas, dijo: “Estoy loca y desquiciada. Solía vestirme para vosotros, pero ya no hago eso”; “esto es lo que realmente soy. Aceptadme en toda mi fealdad y dolor o no me aceptéis en absoluto” o “había creado a este personaje público, a esta ilusión pública, que me convirtió en su rehén. Ya no podía ser una persona real porque temía vuestra reacción como audiencia. Llegado a este punto, tuve que dejarla morir un poco”.

Sin sucesor

Salvo alguna canción puntual, el sucesor de The Miseducation of Lauryn Hill sigue sin materializarse. En 2003, supuestamente, Columbia invirtió 2,5 millones de dólares en financiarlo. Pasadas más de dos décadas, no se sabe nada de él. Cuando la revista Rolling Stone le preguntó en 2021 si tiene intención de publicar un segundo disco de estudio, respondió que “lo sorprendente es que nadie de mi sello me ha llamado nunca para preguntarme cómo podemos ayudarte a hacer otro álbum”. Y agregó: “Con The Miseducation no había precedentes. Era, en su mayor parte, libre para explorar, experimentar y expresarme. Después hubo decenas de obstruccionistas con tentáculos, políticos, agendas represivas, expectativas poco realistas y saboteadores por todas partes. La gente me había incluido en sus propias narrativas de sus éxitos en lo que respecta a mi álbum, y si esto contradecía mi experiencia, me consideraban un enemigo”.

A falta de un largo con cara y ojos, que ya nadie espera, Hill sí ha estado activa en directo. Sobre todo, después de que en 2013 ingresara en prisión durante tres meses por evasión fiscal. Ahora bien, comprar una entrada para verla en vivo tiene sus riesgos: o cancela en el último momento o pone a prueba la paciencia de sus seguidores apareciendo a la hora que le apetece. “Dicen que llego muchas veces tarde. Os digo una cosa: tenéis suerte de que llegue al escenario cada noche. No hago esto porque me lo permitan, estoy aquí en nombre de Dios. Dios es el único que me da permiso, el que me rodeó de mi familia, amigos y mi comunidad cuando no tuve apoyos”, expresó el pasado noviembre en un concierto que ofreció en Los Ángeles, precisamente, junto a sus excompañeros The Fugges. A los pocos días canceló el resto de fechas de la gira. Al parecer, llevaba un mes luchando contra una grave tensión vocal.