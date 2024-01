'Mi zona' gana la categoría profesional del certamen 'Cortos Divinos'

El cortometraje Mi zona, dirigido por Cristian Beteta y protagonizado por Paula Usero y Daniel Anido, ha resultado ganador de la categoría profesional del concurso ‘Cortos Divinos’, organizado por Divina Seguros , patrocinador oficial de la 38 edición de los Premios Goya, junto con la Academia de Cine. La obra obtiene un premio en metálico de 10.000 euros.

Los ganadores de la tercera edición de este certamen se dieron a conocer en un evento celebrado este jueves en la Academia de Cine, presentado por Sara Escudero, y que ha contado con los actores Fernando Gil y Álex O’Dogherty y las actrices Lucía Jiménez y Marta Belenguer como entregadores de los diferentes galardones. A esta gala también han asistido Armando Nieto, presidente de Divina Seguros, y Fernando Méndez - Leite, presidente de la Academia de Cine.

Además del premio en categoría profesional, y como novedad este año, el concurso también ha premiado los tres mejores cortometrajes en categoría novel, dirigida a estudiantes y a aquellas personas que se acaban de iniciar en el mundo del cine. El primer premio, con una dotación económica de 5.000 euros, ha recaído en Voyager, de Pablo Pagán. El corto Off the page, de Joan Oliver y Diego Gómez, se ha llevado el segundo premio de 3.500 euros y el tercer premio (2.000 euros) ha sido para O que me parta un rayo de Karen Joaquín.

Cerca de 500 piezas se han presentado a la tercera edición de este certamen, que ha contado con un jurado formado por Armando Nieto, presidente de Divina Seguros; Tote Trenas, director de fotografía y miembro de la Academia de Cine; Víctor Palacios, director de cortometrajes, y Álvaro García Company, director de cine y ganador de la última edición del concurso ‘Cortos Divinos’ con Mesa para tres.

"La pasión por el corto ha quedado patente en las tres ediciones de este certamen que, a lo largo de estos años, ha reunido a cerca de un millar de obras pasando de 332 cortos recibidos en 2021 a 485 en esta última edición”, ha destacado Armando Nieto, presidente de Divina Seguros, quien ha añadido que en este tiempo no solo ha aumentado el número de obras presentadas sino también “la calidad, creatividad y profesionalidad de las mismas".

"En un mercado laboral cada vez más exigente, es fundamental ayudar a la generación de talento. Divina Seguros se ha convertido en parte indispensable de la familia del cine español, y con esta iniciativa respalda a creadores emergentes que, seguro, acabarán algún día entre los nominados a los Goya", ha declarado Fernando Méndez-Leite, presidente de la institución.

Ediciones anteriores

Divina Seguros lanzó el primer concurso ‘Cortos Divinos’ en 2021 con el objetivo de reconocer y premiar el talento del cine español. En la primera edición, el cortometraje ganador fue La bomba de Manu Pons, que cuenta la historia de tres adolescentes gitanos que viven en el barrio de La Coma (Valencia). El segundo premio fue para Ficciones, dirigido por Alejandra Kikidis y Teo Planell, mientras que Fortuna, de Jairo González, fue tercero.

En la segunda edición, el ganador fue el corto Mesa para tres de Álvaro García Company y Meka Ribera. El segundo premio recayó en Whirpool 3933, de José Luis Santos, una comedia de corte social sobre la crisis y completó el palmarés Matar a la madre, un corto de Omar Ayuso sobre la culpa, el pasado y la maternidad. Los cortos ganadores de las tres ediciones pueden verse en la página web de Divina Seguros .

El concurso ‘Cortos Divinos’ se enmarca en la apuesta por el patrocinio cultural que Divina Seguros inició a finales de 2020 y por el que se convirtió en patrocinador oficial de la 35, 36, 37 y 38.ª edición de los Premios Goya.