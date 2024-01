¿Puedes demandar a tu artista favorito por salir dos horas tarde a un concierto, como han hecho con Madonna?

Dos fans han demandado a Madonna por salir dos horas tarde a su concierto de Nueva York, según publica The Guardian. La cantante debía empezar el espectáculo a las ocho y media de la noche pero no lo hizo hasta las diez y media, provocando que los asistentes salieran de allí a la una.

Los afectados, que alegan que al día siguiente debían madrugar para ir al trabajo, recalcan que las opciones de transporte público a esa hora eran limitadas y los precios de las apps de ride-sharing tipo Uber, más altos. El retraso también afectó a su "capacidad para hacerse cargo de las responsabilidades familiares" al día siguiente.

Michael Fellows y Jonathan Hadden, como se llaman los demandantes, acusan a la artista, a la sala donde se celebró el show —el Barclays Center— y a la promotora, Live Nation, de "prácticas comerciales injustas". Consideran que se ha producido un incumplimiento de contrato y "un ejercicio de publicidad engañosa".

No es la primera vez que sucede: Madonna ha sido demandada al menos dos veces más en Estados Unidos por salir tarde, aunque en ambas ocasiones las demandas fueron desestimadas.

Indemnizaciones

"Se trata de acciones contractuales basadas en incumplimientos de condiciones de un contrato", explica Miguel Ángel Serrano Ruiz, vicepresidente de la asociación de consumidores Facua, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "La discusión está en ver cuál es, realmente, la oferta al consumidor. Entramos en un campo curioso. De un concierto sabemos dónde se celebra y a qué hora empieza. Pero, ¿y si dura solo 45 minutos? ¿Cabría demanda? Dependerá de qué se oferta y de si ese punto se considera esencial en el contrato".

A Serrano no le consta que haya habido casos similares en España, aunque eso no significa que no haya pasado. "Cualquier particular podría iniciar una acción de este tipo", dice. El juez tendrá que considerar, añade, no solo si el incumplimiento es una parte esencial del contrato sino sus consecuencias. Por ejemplo: si el concierto empezó tarde, te hizo perder el transporte a tu ciudad y quizá pagar una noche de hotel, o solo llegar algo más tarde a tu casa.

"El juez tendrá que considerar las repercusiones del incumplimiento y, a partir de ahí, ver las indemnizaciones. La más radical: se resuelve el contrato y te devuelven el dinero. La alternativa: te devuelvo una parte del precio de las entradas o te doy otras para otro concierto", continúa. "Y podríamos a ir a indemnizaciones por daños y perjuicios si el incumplimiento los hubiera generado, como en el caso de perder el transporte y pagar alojamiento".

¿Qué pasa cuando cancelan?

Aunque no es exactamente el mismo caso, cuando en España se han cancelado festivales Facua ha recomendado a los afectados reclamar por daños y perjuicios. Sucedió, por ejemplo, en el Madrid Puro Reggaeton Festival, cancelado con menos de 24 horas de antelación en 2022.

La asociación de consumidores explicó que los usuarios afectados tenían derecho a reclamar la devolución íntegra del precio de las entradas así como "el pago de los billetes de transporte y alojamientos hoteleros" cuyo dinero no fueran a recuperar. Esta vez la cancelación fue repentina, pero incluso si se hace con tiempo —como cuando Rage Against the Machine canceló con un mes en Málaga por problemas médicos— se puede pedir el reembolso de las entradas y de cualquier otro gasto, tal como recuerda la asociación.