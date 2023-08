El crimen como entretenimiento: ocho títulos sobre asesinatos reales que nos cortaron la respiración

La película de Bong Joon-ho, el director de Parásitos, retrata una serie de asesinatos que, al estreno de la película, aún no habían sido resueltos. Todo sucedió en la provincia de Gyunggi, Corea del Sur, donde aparecieron los cadáveres de mujeres que habían sido violadas y usualmente ahorcadas con alguna prenda que llevaban puesta. Lo que no se sabía era que el asesino ya llevaba varios años en la cárcel, pues había sido capturado tras un crimen que en su momento no fue conectado con todos los demás.