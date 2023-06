‘Infiltrado en Vox’: ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este?

"¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este?", le pregunta Macarena Olona a Moha Gerehou. La que fuera diputada nacional de Vox y el activista han coincido en una fiesta en casa de Santiago Abascal. Gerehou busca en el cuarto de armas del líder de Vox unos documentos que provoquen la caída y desaparición del partido. Y Olona, ¿qué hace en esa casa, si ya no pertenece a las filas del partido? “A Santi siempre hay alguien que se la cuela”, dice. Para lograr llegar hasta ahí, Gerehou ha tenido que diseñar toda una estrategia que le permitiera infiltrarse en el partido ultra, un plan que comenzó con una pulserita de la bandera de España en la muñeca y unos castellanos en los pies, la publicación de unos cuantos tuits racistas, un encuentro en el parque con Ignacio Garriga y Manuel Mariscal Zabala, y una entrevista con Abascal, antes de asaltar su casa, en un supermercado, un supermercado muy español con productos muy españoles. Mientras hablan, Abascal tendrá en las manos un pimiento rojo y otro amarillo, por eso de que la patria también está en la huerta, pero durante toda esa peripecia, Gerehou viajará también en un vagón de metro con Rocío Monasterio –“las mujeres españolas no podemos salir tranquilas en barrios como Tetuán”-, perderá a sus amigos, se comprará artilugios en la Tienda del Espía, compartirá camerino y racismo cuñado con Toni Cantó y, por supuesto, será entrevistado por Ana Rosa Quintana, que le despedirá con su clásico “no estamos aquí para escuchar un mitin, venga, ¡publicidad!”.

Moha Gerehou es el autor e intérprete de esta historia llamada Infltrado en Vox, en la que narra sus peripecias dentro del partido de Abascal, una obra que estrena este jueves en el Teatro del Barrio de Madrid con dramaturgia y dirección de Anahí Beholí y Claudia Coelho. En escena y desde el inicio, Gerehou plantea la premisa que articula la pieza: “Solo distinguimos el racismo en nuestra sociedad cuando viene de Vox y solo queremos hablar de antirracismo si es como respuesta a Vox, pero resulta que existe el racismo más allá de Vox y existe el antirracismo mucho más allá de ser una respuesta a Vox. Sin ser matemático”, dice, “cogí estos factores e hice la ecuación: si Vox desaparece, ¿hablaremos más de antirracismo?”.

P. ¿Y en estos momentos en que Vox no desaparece, sino que aumenta su presencia en las instituciones tras las elecciones del 28M, cree que se elevará la temperatura del discurso racista en la conversación pública?

R. Pinta mal, primero porque esa radicalización del discurso racista va a estar gobernando las instituciones. Ellos han dejado claro en todo momento su postura y es obvio que a partir de ahora será complicado el apoyo financiero a organizaciones que trabajan en temas de inmigración y antirracismo. Y si llegaran a gobernar con el PP tras las elecciones generales, la perspectiva en este terreno va a ser bastante jodida, no hay otra forma de decirlo, porque van a radicalizar ese racismo que ya existía y si ya era complicado, por ejemplo, que una persona migrante regularizara su situación, si ganan harán lo posible para que sea aún más complicado o directamente imposible.

P. No es muy optimista

R. En cuanto al racismo en España, no. En cuanto al antirracismo, creo que el hecho de que ese racismo sea tan explícito puede ayudar a que algunas personas se despierten. Ojalá toda legitimación del racismo se pueda transformar en energía antirracista.

Gerehou, de 31 años y nacido en Huesa, se estrena en un teatro después de una larga trayectoria como periodista, activista antirracista, expresidente de la organización SOS Racismo y autor de un libro titulado como esa pregunta que le hará en escena Macarena Olona, Qué hace un negro como tú en un sitio como este (Península). La que fuera secretaria general y portavoz parlamentaria de VOX comparte escenario con Abascal, Cantó o Monasterio, gracias a la tecnología deepfake (imágenes falsas de personas reales generadas por inteligencia artificial), que permite a Gerehou interactuar con ellos en este montaje que plantea, más allá de la sátira, si es posible hablar del “racismo estructural que hay en España” más allá del marco y el ruido que impone Vox.

P. ¿De qué manera ha marcado Vox la conversación y la percepción sobre el racismo en España en estos últimos años?

R. La conversación sobre racismo y migración está secuestrada por el marco que ha impuesto Vox en torno a la criminalización de los migrantes, los musulmanes y las personas negras o latinas. Vox ha secuestrado esa conversación en los términos que ellos quieren y no en los términos que a la sociedad, a la población antirracista y a los movimientos nos interesaría. Eso ha provocado también que algunos partidos se hayan radicalizado hacia esas posiciones, y creo que el PP es un ejemplo de que, al final, si hay que transigir en términos de política migratoria, se transige. Y eso también afecta a los partidos de gobierno, con asuntos como las regularizaciones de migrantes, una medida que hace unos años podía ser casi normal y ahora es algo que, dicen, colapsará el empleo y las instituciones.

P. Usted mantiene en esta pieza que el antirracismo no consiste en oponerse a Vox y reaccionar contra su discurso, sino en hacer políticas antirracistas

R. Creo que el marco impuesto por Vox supone una posición muy cómoda para los partidos de izquierda porque les evita actuar, dicen que están en contra y parece que ya tienen la etiqueta de antirracista. Pero una cosa es rechazar algo que supone un ataque a los derechos humanos y fundamentales, y otra cosa ser antirracista y legislar para que, por ejemplo, los menores migrantes no se queden en la calle y vivan una situación de exclusión y de vulnerabilidad.

Quiero que la gente no se vaya de esta obra pensando solo en el racismo de Vox, sino que vean que dentro de los partidos progresistas también se legitima o se permiten muchas de las situaciones de racismo"

P. ¿Por eso en la obra también aparece el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska?

R. Efectivamente, yo busco que la gente se vea en el espejo y por eso reflejo muchas situaciones cotidianas de racismo. Hablo de Grande-Marlaska porque creo que con la masacre de Melilla su posición ha quedado bastante clara, y si hay un partido que se ha quejado poco de la reacción del gobierno ante esa masacre ha sido Vox, precisamente. El resto de partidos de una forma u otra han pedido responsabilidades, explicaciones, pero Vox se ha mantenido bastante al margen. Por algo será. Quiero que la gente no se vaya de esta obra pensando solo en el racismo de Vox, sino que vean que dentro de los partidos progresistas también se legitima o se permiten muchas de las situaciones de racismo.

P. Doy por hecho que, a lo largo de su vida, habrá sufrido experiencias como víctima de racismo

R. De pequeño las vives, pero no tienes las herramientas ni el conocimiento para procesarlas. Luego, de adulto, empiezan las paradas y las persecuciones de la policía y ya vives otra serie de realidades. Pero, por suerte, a los 20 años empecé en este mundo del antirracismo y, si bien al principio yo me identificaba como una víctima, lo que me define ahora es el antirracismo porque eso es lo que llevo haciendo en los últimos 10 años, ya sea como presidente de SOS Racismo, como periodista, publicando artículos, haciendo vídeos, charlas, conferencias o buscando nuevas formas de comunicar esos mensajes, como esta obra de teatro.

P. Imagino que se ha preparado para las posibles reacciones del mundo ultra

R. No tengo mucha idea de lo que va a pasar pero, por desgracia, estoy acostumbrado a que la gente de Vox me señale de todas las formas posibles. Quizá tengamos que estar preparados para que haya una reacción del mundo ultra a esta obra, pero tengo bastante claro el mensaje que quiero transmitir y confío en que haya más gente que la vea, la comprenda y la comparta.