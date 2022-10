'Sagrada Familia', un 'thriller' de Netflix sobre el poder de la maternidad a lo Belén Esteban

La nueva serie española del mexicano Manolo Caro está protagonizada por Najwa Nimri, Alba Flores y Macarena Gómez

Najwa Nimri, en una imagen de ’Sagrada Familia’. / CONCHA DE LA ROSA / NETFLIX

Al cineasta mexicano Manolo Caro siempre le han interesado las familias poco corrientes y cargadas de secretos, como ya demostró en la alocada y colorista La casa de las flores y en la más dramática Alguien tiene que morir. Un clan que se sale de lo común y que tiene mucho que esconder protagoniza también su nueva serie para Netflix, Sagrada Familia, un thriller sobre el poder de la maternidad y las diferentes formas de entenderla, salpicado de sangre. "No tienes ni idea de lo que es capaz de hacer una madre por un hijo", amenaza en el trailer el personaje de Najwa Nimri, al más puro estilo Belén Esteban, que hizo famosa aquella frase de "Yo por mi hija mato". Se estrena este viernes 14 de octubre.

El eje de esta ficción con tintes fatalistas y con un potente universo femenino gira en torno a Gloria (Najwa Nimri), una misteriosa artista que acaba de instalarse en la tranquila urbanización madrileña de Fuente del Berro junto a su bebé y su au pair (Carla Campra). Un barrio residencial en el que, ante todo, se guardan las apariencias frente a los vecinos, porque nadie revela realmente lo que ocurre detrás de la puerta de su casa, muy a lo Mujeres desesperadas. Aquí nada es lo que parece.

"Gloria es una persona con unas creencias y unos vínculos muy férreos y que necesita huir para mantener esos vínculos unidos. Pero entra en una proyección que ha hecho de sí misma y se dedica a vivir ahí, lo que conlleva una distorsión de la realidad de tamaño mastodóntico", adelanta Nimri sobre un personaje "que manipula emocionalmente" a sus vástagos y que vive la maternidad de una manera muy visceral y posesiva: "Ella cree que sus hijos son suyos, y esa es la gran confusión", explica la actriz.

En su nuevo barrio, la protagonista entablará una sólida amistad con otras tres féminas (Macarena Gómez, Alba Flores y Ella Kweku), aunque entre confidencias en el parque rodeadas de carritos infantiles se guardarán muchos secretos para sí mismas. Todo saltará por los aires cuando el oscuro pasado de Gloria salte a la palestra.

Referencias religiosas

La relación entre las cuatro sirve de excusa a Caro para abordar las diferentes formas de afrontar la maternidad y, de paso, el conflicto interno vivido por las mujeres que renunciaban a tener descendencia. "Mi personaje no sabe si quiere ser madre o no y, en esa época de los 90 en la que se ambienta la serie, eso se salía de lo normal. Para ella es importante su carrera y tener una familia no necesariamente significa tener un hijo", explica Kweku sobre su papel.

Como viene siendo habitual en los títulos creados por Manolo Caro, en Sagrada Familia hay una historia gay de fondo y alguna que otra alegoría religiosa, representadas aquí no solo por el título de la serie, sino también por las coloridas vidrieras que crea Gloria y que aparecen en las introducciones de los ocho capítulos que componen la primera temporada de la serie.

Los actores Álex García y Álvaro Rico encabezan el elenco masculino, junto a Iván Pellicer, con unos personajes más secundarios pero que serán decisivos en el destino de la familia de Gloria. Y Cecilia Suárez, la actriz fetiche de Caro que protagonizó La casa de las flores y Alguien tiene que morir, hace un pequeño cameo en el primero de los episodios, donde pronuncia una frase que viene a resumir lo que verán en Sagrada Familia: "El amor de una madre es como la cola de un escorpión: flexible, precisa y llena de veneno".

