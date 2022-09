Los momentazos de la gala de los Emmy

La ceremonia ha dejado instantes memorables, sobre todo durante las presentaciones y los discursos de los premiados

Sheryl Lee Ralph, durante su discurso tras ganar un premio Emmy. / NBC

La ceremonia de entrega de los , como todas las galas de este tipo, siempre regala instantes para recordar, golpes de humor, derroches inesperados de arte... y la gala de 2022 tampoco se ha librado de estos momentazos.

Uno de los más comentados llegó cuando el presentador de la gala, Kenan Thompson, afirmó que la joven protagonista de 'Euphoria', Zendaya, es muy mayor para salir con Leonardo DiCaprio tras haber cumplido 26 años hace un par de semanas. "Zendaya acaba de cumplir 26 años. 26 es una edad extraña en Hollywood. Eres suficientemente joven como para interpretar a un estudiante de instituto pero demasiado mayor para salir con Leonardo DiCaprio", espetó el humorista ante la mirada atónita de los invitados y de la propia Zendaya, que ocultó su cara al escuchar el chiste.

“Zendaya just turned 26, happy birthday. 26 is a weird age in Hollywood. Young enough to play a high school student, but too old to date Leonardo DiCaprio.” - Kenan Thompson at the #Emmys pic.twitter.com/tnbJ3XtZ1m — philip lewis (@Phil_Lewis_) 13 de septiembre de 2022

En un irrepetible instante de puro talento, Sheryl Lee Ralph arrancó a cantar tras recibir el galardón a mejor actriz de reparto en una serie de comedia por 'Colegio Abbott'. La intérprete remachó su discurso con un emocionado alegato a la voluntad de creer en uno mismo. "A cualquiera que alguna vez haya tenido un sueño y haya pensado que su dueño no podía hacerse realidad... Estoy aquí para decirte que así es como se ve 'creer', así es como se ve 'luchar'. Y nunca, nunca te rindas contigo mismo".

#Emmy winner Sheryl Lee Ralph: "Anyone who has ever, ever had a dream and thought your dream...couldn't come true. I am here to tell you that this is what believing looks like. This is what striving looks like. And don't you ever, ever give up on you." https://t.co/h3GrtHDUA6 pic.twitter.com/qPpGSFfGw5 — Variety (@Variety) 13 de septiembre de 2022

En otro momento hilarante, Jennifer Coolidge se subió al escenario para recibir su premio como mejor actriz de reparto en una miniserie por su trabajo en 'The White Lotus'. La artista comenzó explicando que se había dado un baño de lavanda antes de la gala y que eso le estaba dando problemas con su vestido, lo que provocó las risas del público. Tras varios agradecimientos, también repartidos en clave de humor, la actriz terminó poniendo a bailar a todo el Teatro Microsoft de Los Ángeles cuando la música interrumpió su discurso antes de recoger su galardón.

El trío formado por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short también provocó las carcajadas de los asistentes en una presentación llena de humor. Martin Short arrancó elogiando al público, asegurando que le gustaría "meterlos en cajas y llevárselos a casa como si fueran documentos clasificados de la Casa Blanca", en una referencia clara a la última polémica relativa al expresidente Donald Trump. Steve Martin, con cara de circunstancias, le preguntó a la actriz "Selena, ¿cuánto tiempo tenemos?", a lo que la artista replicó "no sé, con una buena dieta y ejercicio quizás 10 o 12 años".

Los intercambios y pequeñas puyas entre ellos siguieron con frases como "esta noche, cuando estaba en la alfombra roja -que tengo en mi casa-, pensaba en la diferencia entre estar en una película y en televisión. Y me di cuenta de que la diferencia es que en televisión a Martin (Short) le dan trabajo". El intérprete no perdía tiempo para devolver el golpe, comparando a Steve Martin con Angela Lansbury, y Selena Gomez remataba el pequeño 'sketch' preguntando al público si sabían qué era lo mejor de trabajar con ellos... y luego guardando un largo silencio antes de dar como respuesta "no hay paparazzis. Jamás".

Martin Short: What an audience! I wish I could box you up & take you home like classified White House documents@SteveMartinToGo: Selena how much time do we have left?@selenagomez: I don't know, with a good diet & exercise, maybe 10, 12 years#Emmys2022pic.twitter.com/Ac1WBkvGBY — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) 13 de septiembre de 2022

En otro de los 'sketches' entre galardones se pudo ver al cómico Jimmy Kimmel dedicando una intervención completa al noble arte de practicar la horizontalidad, así que estuvo tumbado todo el tiempo. Tanto fue así, que no consintió en levantarse ni para salir del escenario, y Will Arnett tuvo que sacarlo a rastras.

Will Arnett saca a rastras a Jimmy Kimmel del escenario de los Emmy. / PATRICK T. FALLON / Getty Images

La estupenda Zendaya, deslumbrante en su vestido negro, fue una de las estrellas de la noche tras llevarse el premio a mejor actriz principal en drama por su actuación en 'Euphoria'. La actriz agradeció a sus compañeros en la que calificó de "muy difícil serie", y remató su discurso asegurando que su "mayor deseo" con 'Euphoria' era que pudiera "ayudar a gente enferma", y que daba unas sentidas gracias a todos los que habían "compartido sus historias" con ella a la hora de meterse en el papel de Rue.

El último de los momentos destacados se ha producido cuando Jesse Armstrong, guionista de 'Succession', se subió al escenario para dar su discurso de agradecimiento tras ganar el premio a mejor guion dramático. Armstrong bromeó con el reciente fallecimiento de Isabel II asegurando que esta ha sido "una gran semana para las sucesiones. Evidentemente, ha habido un poco más de votación involucrada en nuestra victoria que en la del rey Carlos".

