Emmy 2022: entre la redundancia y la diversificación

2 Se lee en minutos



Lee Jung-jae, con el Emmy por su trabajo en ’El juego del calamar’ / FREDERIC J. BROWN /AFP

"Hoy celebramos los cientos y cientos de series que se produjeron el año pasado, y después damos premios a cinco de ellas", bromeaba, o quizá no tanto, el cómico Kenan Thompson en el monólogo que casi abrió la gala de entrega de los Emmy 2022. Parecía un buen y preciso chiste, pero este año, en un giro de los acontecimientos, la academia televisiva ha querido diversificar ligeramente su reparto de premios y mover los focos no únicamente hacia un pequeño puñado de series de las que no logra desenamorarse.

De acuerdo, Succession ganó a mejor drama y Ted Lasso a mejor comedia, en ambos casos por temporadas consecutivas, como dos actores-cocreadores de la segunda, Jason Sudeikis (el entrenador titular) y Brett Goldstein (el huraño, pero menos, delantero Roy Kent). Otras repetidoras a destacar: Julia Garner, que no se llevó el Emmy por su papel de timadora opaca en ¿Quién es Anna?, sino nuevamente por la Ruth Langmore de Ozark, y Zendaya, otra vez ganadora por Euphoria, para enfado de nadie, aunque un Emmy para Melanie Lynskey por su magistral encarnación de esposa triste (uno de sus roles predilectos) en el éxito sorpresa Yellowjackets no habría estado mal.

Pero más allá de estos titulares, hubo algunas sorpresas, e incluso alguna histórica entre ellas. No es poco hito que Lee Jung-jae se convirtiera en primera persona en ganar un Emmy a mejor actor de drama por su trabajo en una serie de habla no inglesa, El juego del calamar, por supuesto, cuyo director Hwang Dong-hyuk también fue reconocido anoche.

La comedia generalista contraataca

Y aunque Ted Lasso se hiciera con premios destacados (incluyendo, injustamente, el de mejor dirección por encima del intenso episodio 710N de Barry), tuvo que ver su reinado amenazado por Colegio Abbott. El falso documental cómico sobre una escuela pública de Filadelfia (una The Office con sufridos profesores en el centro) vio sus buenas intenciones recompensadas con Emmys a la mejor actriz secundaria (veterana Sheryl Lee Ralph) y mejor guion (de su también protagonista y productora Quinta Brunson). ¿Se acerca un gran contraataque de la comedia de cadena generalista? Desde la quinta temporada de Modern Family (2013-2014), ninguna se ha hecho con la estatuilla principal.

Este año no se resaltó el auge de las miniseries (o series limitadas), dejando el premio principal de este apartado para el final. Pero sus carreras se siguieron con un interés superior al de hace solo unos pocos años, cuando esta parte de las premios parecían casi notas a pie de página. Aunque el Emmy a Michael Keaton invitaba a pensar que Dopesick y su elemento educativo iban a arruinar las opciones de la más ligera The White Lotus, finalmente se acabó imponiendo esta última, lo que significó, entre otras cosas, que su creador Mike White recogió los Emmys a mejor serie limitada, mejor guion y mejor dirección que no consiguió por la todavía superior Iluminada. Ya en aquella serie, en gran parte un vehículo para el lucimiento de Laura Dern, White había perfeccionado su singular visión de la humanidad, entre el escepticismo más cáustico y la empatía más sobrecogedora.

Sin amor para 'Saul'

También sobrecogedora resulta la ausencia de Better Call Saul en el cómputo final de premios: siete años y cuarenta y seis nominaciones después, el brillante spin-off de Breaking Bad (serie adorada por los Emmy) sigue sin ser premiado por la academia televisiva. Suerte que le queda una última oportunidad: el próximo año, por la segunda mitad de la sexta temporada. No la conviertan en nueva The Wire y denle algo.

Noticias relacionadas