"La confianza se gana con dedicación al cliente"

¿Qué papel juegan los consultores/asesores como Singular Bank en las decisiones de inversión de los particulares?

Sin duda, un papel muy importante, y por eso precisamente también conlleva una responsabilidad, ya que tenemos que estar a la altura de lo que el cliente espera de nosotros. Una de las claves de la relación del cliente con su banquero es la confianza total, y la confianza es algo que a veces cuesta mucho conseguir y también a veces es fácil de perder. Esa confianza se gana con tiempo, sobre todo con mucha transparencia, y dedicando tiempo al cliente para llegar a comprender a la perfección lo que necesita. Solo así es posible adaptarse al cliente, a sus circunstancias, y ofrecerle en consecuencia las mejores soluciones de inversión para él. En Singular Bank trabajamos día a día para ganarnos esa confianza y los resultados son muy satisfactorios; basta con comprobar cómo el grado de seguimiento de nuestras recomendaciones por parte de nuestros clientes es muy alto, lo que nos hace pensar que con nuestro trabajo, experiencia y profesionalidad hemos conseguido ganarnos esa confianza. Pero el trabajo no acaba aquí: esa confianza hay que seguir alimentándola con el trabajo diario.

Tras la pandemia, la volatilidad, la incertidumbre en los mercados, ¿han hecho que los clientes sean más exigentes y demanden mayor asesoramiento?

Las necesidades de los clientes son, en líneas generales, siempre las mismas; lo que necesitan es conseguir sus objetivos financieros. Pero el entorno sí es cambiante, hay una evolución en muchos aspectos, a la que tenemos que adaptarnos irremediablemente. Por ejemplo, el cliente actual está mucho más concienciado con el cuidado del medio y pide que sus inversiones se planteen ya no solo desde un punto de vista financiero, sino también desde un plano de compromiso con la sostenibilidad. Por otro lado, eventos como la pandemia del covid o el actual conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, ha generado en los inversores una serie de incertidumbres, y los clientes necesitan ciertas respuestas. Y, en este sentido, sí, existe una necesidad de asesoramiento experto. A veces los clientes no tienen el conocimiento necesario, y otras veces sí, pero no tienen el tiempo para dedicarse a sus inversiones. Y en este punto, un experto puede ser un gran apoyo. También es una realidad que nos encontramos con clientes cada vez más formados e informados, lo que deriva en que, muchas veces, también son más exigentes. El diálogo con los clientes es muy enriquecedor; confían en nosotros, pero a la vez quieren estar informados y entender las decisiones de inversión que pueden afectar a su patrimonio.

¿Cómo resumiría las soluciones de inversión para quienes buscan rentabilizar sus ahorros en un entorno tan complicado como el actual?

Nuestro pilar de inversión son las megatendencias, entendidas como temáticas diversas, pero con un denominador común: el cambio. Son tendencias que generan cambios: profundos, importantes, permanentes. En la sociedad, en cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo hacemos negocios, cómo pensamos. Y, por tanto, tendencias que podrían convertirse en los nuevos motores de crecimiento económico en el largo plazo. Invertir en megatendencias nos permite aislarnos parcialmente de eventos concretos del mercado, que suelen ser imposibles de prever. Además, implica no tener que estar decidiendo cuestiones como en qué áreas geográficas invertir, el tamaño o estilo de gestión de las compañías... Así, nuestra área de Inversiones trata continuamente de identificar cuáles son esas megatendencias.

¿Qué diferencia a Singular Bank de otras entidades?

Esperamos que en muchas cosas. Tenemos un enfoque diferenciador en varios aspectos. Somos un banco que destaca por encima de todo la relación personal con los clientes; partimos de la base de que el cliente es singular y, por tanto, es el banco el que se tiene que adaptar al cliente y no al revés. Cada cliente tiene unas necesidades, unas inquietudes… es “singular”. Creemos que es en la relación donde se conoce de verdad a cada persona y a sus necesidades financieras, y solo así es posible ofrecer soluciones óptimas. Creemos que también nos diferencia contar con la oferta más amplia de España de servicios y de productos de inversión y bancarios. Esto nos ayuda a poder cubrir todas las necesidades financieras de los clientes, desde las más simples a las más complejas. Somos un banco ágil, pero dando prioridad al aspecto personal. Utilizamos la tecnología para que el día a día de nuestros clientes sea más fácil, y para los banqueros puedan olvidarse de tener que hacer un montón de trámites burocráticos y puedan dedicar todo ese tiempo a conocer mejor a su cliente, a entender sus necesidades y a las soluciones más adecuadas a cada uno de ellos.

