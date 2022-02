CVC redobla su apuesta por la educación: compra MIR Asturias

Revolución en la educación privada asturiana: El grupo internacional Cognita compra el Colegio Meres

5 Se lee en minutos Carlos Lamuño



Los propietarios de la Universidad Alfonso X el Sabio han llegado a un acuerdo con la academia ovetense MIR Asturias para incorporarla a su grupo empresarial. La sociedad Guadarrama Proyectos Educativos, S. L., se ha convertido en el nuevo socio único de las empresas de MIR Asturias. El holding empresarial que ha entrado en la institución académica asturiana fue creado en 2019 por la entidad financiera CVC (conocida por su desembarco en LaLiga) y Jesús Núñez Velázquez, fundador de la universidad privada madrileña, para gestionar el entramado societario de la universidad, el Grupo UAX.

La institución líder de la educación privada española se hace así con las academias asturianas que preparan tanto el examen MIR (Médico Interno Residente) como el EIR (Enfermero Interno Residente), como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA hace unas semanas. El doctor Jaime Baladrón, fundador y director de la exitosa academia ovetense, seguirá al frente del centro, aunque acompañado. Junto a Baladrón se incorpora Diego Santacreu Barrón, hasta ahora director de la institución académica The Valley Digital Business School, que también forma parte del Grupo UAX.

Dinero internacional en el sector educativo asturiano

Dos operaciones casi simultáneas y protagonizadas por un mismo hombre, el empresario segoviano Jesús Núñez Velázquez, agitan el mapa de la educación privada en Asturias. El fundador de la Universidad Alfonso X El Sabio cerró ayer la incorporación de la Academia MIR Asturias al grupo educativo que dirige, acompañado por el fondo de inversión CVC Capital Partners. Casi al mismo tiempo, el Colegio Meres, hasta ahora propiedad de Núñez, hizo oficial su integración en Cognita, un grupo educativo internacional con 87 colegios en Europa, Sudamérica, Asia y Oriente Medio. El colegio, aunque ubicado en Siero y con casi 900 estudiantes de diversos puntos de Asturias, tiene mayoría ovetense entre su alumnado.

Ninguna de las partes ha querido hacer declaraciones sobre el movimiento y se desconocen los detalles monetarios de un acuerdo que se presupone millonario. En los últimos años, la academia MIR Asturias estaba facturando por encima de ocho millones anuales y mantuvo sus cifras de negocio a pesar de la pandemia. Con la llegada del fondo y el apoyo del Grupo UAX, la academia recibe un espaldarazo para pelear en el competitivo mercado de la formación de los jóvenes médicos, un negocio multimillonario dominado por tres grandes empresas: CTO, Amir y la entidad asturiana.

Hace años que el capital riesgo se interesó por el lucrativo mercado de la formación de los aspirantes a las plazas de la sanidad pública. Los dueños de CTO, líder indiscutible de la oferta formativa, se resisten a vender; pero Amir está desde hace meses en manos de G Square, el fondo de inversión de la familia Gallardo, fundadores de la farmacéutica Almirall. Ahora MIR Asturias, tras haber rechazado varias ofertas de inversores en los últimos años, entra a competir al más alto nivel.

El grupo al que se incorpora MIR Asturias tiene una amplia gama de oferta formativa encabezada por la Universidad Alfonso X, pero que se extiende también a la formación profesional sanitaria, a través del Grupo Galeno o la citada The Valley, especializada en cursos online y con presencia en Sudamérica. La operación ha sido guiada por el despacho de abogados madrileño Pérez-Llorca.

Fundada hace tres décadas, MIR Asturias nació de la mano de los doctores ovetenses Jaime Baladrón y Belén Aldecoa, que se desvincularía de la entidad años después. Posteriormente, la compañía se expandió a Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Pamplona, Santiago de Compostela y Bilbao con sedes físicas. Ahora sus cursos se pueden realizar de forma online. Esta opción creció con la llegada de la pandemia, que obligó a los alumnos a utilizar esta alternativa y que se mantuvo para la última remesa de opositores, que hizo el examen el pasado 29 de enero. Esta versión de la formación se verá potenciada con la incorporación del equipo de The Valley a la sociedad.

El grupo Cognita, con más de 80 centros en todo el mundo, compra el Colegio Meres

La institución escolar sierense, con casi 900 alumnos, se suma a la empresa británica con la intención de potenciar su carácter internacional

Treinta años después, la propiedad del Colegio Meres cambia de manos. El grupo educativo Cognita, de origen británico y con 87 centros en todo el mundo, acaba de hacerse con la institución escolar, que desde 1992 pertenecía al empresario segoviano Jesús Núñez, a través de la empresa Centros Docentes Asturianos. El colegio comunicó la operación ayer a las familias en un clima de optimismo y en busca de potenciar la proyección del centro y dar realce a su carácter internacional. Aunque los detalles económicos de la compraventa del colegio sierense no han trascendido, fuentes cercanas a la operación han indicado que el colegio tiene una situación económica ventajosa y que está libre de deuda. En España, la red de colegios cuenta con ocho centros: The British School of Barcelona; Mirasur School; Hastings School; The English Montessori School (TEMS); el Colegio Europeo de Madrid (CEM); El Limonar lnternational School Murcia; El Limonar lnternational School Villamartín; y British School of Valencia (BSV).

Los más de 58.000 alumnos del grupo educativo llevan a cabo proyectos conjuntos

Con su entrada en el grupo, el Colegio Meres, que tiene 900 estudiantes de toda Asturias, aunque mayoría de ovetenses, afronta una nueva etapa en sus seis décadas de historia. Si primero fue una institución de referencia local, que en los noventa dio el salto a la primera línea de la enseñanza privada nacional, ahora es en el ámbito internacional, donde pretende fortalecer su marca y su proyecto educativo.

El propietario principal de Cognita es Jacobs Holding AG, una empresa de inversión mundial con sede en Suiza. En colaboración con Jacobs, se encuentra BDT Capital Partners como propietarios minoritarios de Cognita, proporcionando capital a largo plazo y Sofina, una sociedad de inversión controlada. El grupo Cognita tiene en propiedad 87 colegios en doce países de Europa, Asia, Sudamérica y Oriente Medio.

Noticias relacionadas